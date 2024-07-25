Фонд кино поддержит 28 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства

В их числе «(Не)искусственный интеллект», «Дед», «Лермонтов» и «Левша»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 28 проектов.

– 1812 (ООО «Пиманов и партнеры»)

– (НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ООО «Рэд Стар Филмс»)

– 99-Й (АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)

– АВИАТОР (ООО «КИНО ТВ»)

– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)

– АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)

– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (ООО Студия «ВоенФильм»)

– БЫСТРЕЙ ВРАГА (АО «ВайТ Медиа»)

– ВНИЗ (ООО «Вайс Филмс»)

– ДЕД (ООО «МЕМ»)

– ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ (ООО «Триикс Медиа»)

– ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)

– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)

– КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ: РАМАШ И ШАМАР (ООО «МайВэйСтудия»)

– КРАСАВИЦА (ООО «Проспект Мира»)

– КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)

– КУЛАЧНЫЙ БОЙ (ООО «МЕМ»)

– КУМПАРСИТА (ООО «Н2О ПРОДАКШН»)

– ЛЕВША (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)

– ЛЕРМОНТОВ (ООО«Стар Медиа Дистрибьюшн»)

– ЛИТВЯК (ООО «Студия "28 Панфиловцев»)

– МАТУШКА (ООО «А-ПРОДАКШН»)

– ПАРОМЩИК (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)

– РОДНИНА (ООО «Голд медиа Продакшн»)

– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (ООО «КИНОБАЗА»)

– ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Продюсерский центр "Сделано в "ДЕЛО"»)

– ШТОРМ (ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)

– ЩЕКОТУН (ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем большом материале об очной защите в двух частях.

Фото: Фонд кино