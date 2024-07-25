Фонд кино поддержит 28 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства
В их числе «(Не)искусственный интеллект», «Дед», «Лермонтов» и «Левша»
Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.
Всего к получению поддержки было утверждено 28 проектов.
– 1812 (ООО «Пиманов и партнеры»)
– (НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ООО «Рэд Стар Филмс»)
– 99-Й (АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)
– АВИАТОР (ООО «КИНО ТВ»)
– АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
– АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)
– БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (ООО Студия «ВоенФильм»)
– БЫСТРЕЙ ВРАГА (АО «ВайТ Медиа»)
– ВНИЗ (ООО «Вайс Филмс»)
– ДЕД (ООО «МЕМ»)
– ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ (ООО «Триикс Медиа»)
– ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)
– КОЛОТУН (ООО «Зебра»)
– КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ: РАМАШ И ШАМАР (ООО «МайВэйСтудия»)
– КРАСАВИЦА (ООО «Проспект Мира»)
– КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)
– КУЛАЧНЫЙ БОЙ (ООО «МЕМ»)
– КУМПАРСИТА (ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
– ЛЕВША (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
– ЛЕРМОНТОВ (ООО«Стар Медиа Дистрибьюшн»)
– ЛИТВЯК (ООО «Студия "28 Панфиловцев»)
– МАТУШКА (ООО «А-ПРОДАКШН»)
– ПАРОМЩИК (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)
– РОДНИНА (ООО «Голд медиа Продакшн»)
– ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (ООО «КИНОБАЗА»)
– ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Продюсерский центр "Сделано в "ДЕЛО"»)
– ШТОРМ (ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)
– ЩЕКОТУН (ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)
Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем большом материале об очной защите в двух частях.
Фото: Фонд кино