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Фонд кино поддержит 28 проектов компаний, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства

Автор: БК

25 июля 2024

В их числе «(Не)искусственный интеллект», «Дед», «Лермонтов» и «Левша»

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 28 проектов.

1812 (ООО «Пиманов и партнеры»)
(НЕ) ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (ООО «Рэд Стар Филмс»)
99-Й (АНО «Медиа Юниверсал Ивент»)
АВИАТОР (ООО «КИНО ТВ»)
АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА (ООО «ПАН-АТЛАНТИК СТУДИО»)
АНГЕЛЫ ЛАДОГИ (ООО «Мастерская»)
БАТЬКА МИНАЙ. ПАРТИЗАНСКАЯ ЛЕГЕНДА (ООО Студия «ВоенФильм»)
БЫСТРЕЙ ВРАГА (АО «ВайТ Медиа»)
ВНИЗ (ООО «Вайс Филмс»)
ДЕД (ООО «МЕМ»)
ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ СМЕРТИ (ООО «Триикс Медиа»)
ЗЛОЙ ГОРОД (ООО «РБ ПРОДАКШН»)
КОЛОТУН (ООО «Зебра»)
КОРОЛЁК МОЕЙ ЛЮБВИ: РАМАШ И ШАМАР (ООО «МайВэйСтудия»)
КРАСАВИЦА (ООО «Проспект Мира»)
КРАСНЫЙ ШЕЛК (ООО «НОТА БЕНЕ»)
КУЛАЧНЫЙ БОЙ (ООО «МЕМ»)
КУМПАРСИТА (ООО «Н2О ПРОДАКШН»)
ЛЕВША (ООО «ЛЕГИО ФЕЛИКС»)
ЛЕРМОНТОВ (ООО«Стар Медиа Дистрибьюшн»)
ЛИТВЯК (ООО «Студия "28 Панфиловцев»)
МАТУШКА (ООО «А-ПРОДАКШН»)
ПАРОМЩИК (АНО «Творческая студия "СТЕЛЛА"»)
РОДНИНА (ООО «Голд медиа Продакшн»)
ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (ООО «КИНОБАЗА»)
ФЕДЯ. НАРОДНЫЙ ФУТБОЛИСТ (ООО «Продюсерский центр "Сделано в "ДЕЛО"»)
ШТОРМ (ООО «Студия ТРЕТИЙ РИМ»)
ЩЕКОТУН (ООО «СТУДИЯ ЛУКФИЛЬМ»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем большом материале об очной защите в двух частях.

Фото: Фонд кино

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