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Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмов

Автор: Илья Кувшинов

9 октября 2024

В их числе – «Доктор Динозавров», «Финник 2», «Маракуда» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов:
–  ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (50 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
–  ГРУЗОВИЧКИ (50 млн рублей, ООО «Форпост Продакшн»)
–  ДОКТОР АЙБОЛИТ (30 млн рублей, ООО «АСВ»)
–  ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (60 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
–  ЗОЛУШКА (25 млн рублей, ООО «Арт Анимейшен Студио»)
–  КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (20 млн рублей, ООО «Лицензионные бренды»)
–  КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (20 млн рублей, ООО «КиноАтис»)
–  ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
–  МАЛУША (60 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)
–  МАРАКУДА (60 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
–  МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (25 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
–  НЕВЕЛЬСКОЙ (25 млн рублей, ООО «АС «Мечталет»)
–  ПЕТРУШКА (25 млн рублей, ООО «Муха»)
–  СЕРАФИМА (50 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)
–  СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (25 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)
–  ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «Аэроплан»)
–  ФИННИК 2 (50 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Рики»)
–  ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (60 млн рублей, АО «ЦТВ»)

Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.

Фото: кадр из мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ

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