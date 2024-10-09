Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмов

В их числе – «Доктор Динозавров», «Финник 2», «Маракуда» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.

Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов:

– ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (50 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)

– ГРУЗОВИЧКИ (50 млн рублей, ООО «Форпост Продакшн»)

– ДОКТОР АЙБОЛИТ (30 млн рублей, ООО «АСВ»)

– ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (60 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– ЗОЛУШКА (25 млн рублей, ООО «Арт Анимейшен Студио»)

– КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (20 млн рублей, ООО «Лицензионные бренды»)

– КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (20 млн рублей, ООО «КиноАтис»)

– ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)

– МАЛУША (60 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)

– МАРАКУДА (60 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)

– МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (25 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)

– НЕВЕЛЬСКОЙ (25 млн рублей, ООО «АС «Мечталет»)

– ПЕТРУШКА (25 млн рублей, ООО «Муха»)

– СЕРАФИМА (50 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)

– СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (25 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)

– ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «Аэроплан»)

– ФИННИК 2 (50 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Рики»)

– ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (60 млн рублей, АО «ЦТВ»)

Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.

Фото: кадр из мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ