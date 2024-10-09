Фонд кино поддержит 18 анимационных национальных фильмов
В их числе – «Доктор Динозавров», «Финник 2», «Маракуда» и многое другое
Фонд кино завершил процедуру отбора анимационных национальных фильмов организаций кинематографии.
Всего к получению поддержки было утверждено 18 проектов:
– ГАНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ: МИССИЯ «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» (50 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
– ГРУЗОВИЧКИ (50 млн рублей, ООО «Форпост Продакшн»)
– ДОКТОР АЙБОЛИТ (30 млн рублей, ООО «АСВ»)
– ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ (60 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
– ЗОЛУШКА (25 млн рублей, ООО «Арт Анимейшен Студио»)
– КОТЫ ЭРМИТАЖА 2 (20 млн рублей, ООО «Лицензионные бренды»)
– КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ (20 млн рублей, ООО «КиноАтис»)
– ЛУНТИК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ (20 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
– МАЛУША (60 млн рублей, ООО «Союзмультфильм»)
– МАРАКУДА (60 млн рублей, ООО «Кинокомпания СТВ»)
– МОТОМАРС. БОЛЬШАЯ ГОНКА (25 млн рублей, ООО «Централ Партнершип»)
– НЕВЕЛЬСКОЙ (25 млн рублей, ООО «АС «Мечталет»)
– ПЕТРУШКА (25 млн рублей, ООО «Муха»)
– СЕРАФИМА (50 млн рублей, ООО «Анимационная студия РИМ»)
– СКАЗКИ ЕНИСЕЯ (25 млн рублей, ООО «ЧЕРНОВиК»)
– ФИКСИКИ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ (50 млн рублей, АО «Аэроплан»)
– ФИННИК 2 (50 млн рублей, ООО «Продюсерский центр «Рики»)
– ЯДВИГА И ТАЙНА ЧЕРНОЙ ЗВЕЗДЫ (60 млн рублей, АО «ЦТВ»)
Подробнее о каждом из представленных на защите проектов можно прочитать в нашем материале.
Фото: кадр из мультфильма ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ