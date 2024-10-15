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Warner Bros. может потерять на сиквеле «Джокера» до $200 млн

Автор: Илья Кувшинов

15 октября 2024

Цифровой релиз ленты уже назначен на 29 октября

За две недели проката кинокомикс ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ смог заработать всего $51,6 млн на американском рынке и $165 млн – на международном, что является колоссальным провалом для сиквела ленты, освоившей больше миллиарда по миру.

Variety прогнозирует, что общие сборы продолжения по итогу проката вряд ли превысят $275-280 млн. Напомним, что производственный бюджет картины Тодда Филлипса составил $200 млн, а еще около $100 млн были потрачены на маркетинговую кампанию.

По оценкам инсайдеров, а также трех руководителей конкурирующих студий, знакомых с подобными проектами, Warner Bros. может потерять на сиквеле ДЖОКЕРА в промежутке от $125 млн до $200 млн. Представители конгломерата, в свою очередь, опровергают данную информацию и называют все эти оценки «ошибочными».

Тем не менее, тот факт, что студия уже назначила цифровой релиз БЕЗУМИЯ НА ДВОИХ на 29 октября, говорит сам за себя. Впрочем, анонимные инсайдеры со стороны Warner Bros. утверждают, что второй ДЖОКЕР смог бы достичь точки безубыточности при мировой кассе в $375 млн, однако, как мы видим, это уже вряд ли произойдет.

Фото: кадр из фильма ДЖОКЕР: БЕЗУМИЕ НА ДВОИХ

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