top banner

«Кинопоиск» вновь оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Автор: Илья Кувшинов

10 сентября 2024

Общая сумма штрафов платформы за день составила 10 млн рублей

Помимо штрафа на 7 млн рублей за пропаганду педофилии, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» также был оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Таким образом, общая сумма штрафов платформы за день составила 10 млн рублей. Их причины пока не уточняются.

Стоит отметить, «Кинопоиск» уже не первый раз наказывают по данной статье – недавно стриминг был оштрафован на 1,5 млн рублей из-за супергеройского сериала «Супергерл» с Мелиссой Бенойст.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Слоу моушн по-русски: как замедление YouTube отразится на индустрии контента
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier представил новинки сезона 2024-2025 годов
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в августе 2024 года
Подробнее
Налог на кино
Подробнее
Okko рассказал о новинках сентября
Подробнее
Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Лунтик» продолжает лидировать
Подробнее
Фильм с Григорием Добрыгиным и Чулпан Хаматовой получил приз на Венецианском кинофестивале
Подробнее
Александр Сокуров не сможет открыть свою мастерскую в Армении
Подробнее
Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Комбинация»
Подробнее
«Тур с Иванушками» покажут в Берлине
Подробнее
«МТС Медиа» и Правительство Москвы заключили соглашение о сотрудничестве
Подробнее
Госдума отрицает возможность принудительной блокировки YouTube
Подробнее
В России возбудили более ста административных дел о нелегальном кинопрокате в 2024 году
Подробнее
Касса четверга: пиратские релизы вернули первенство
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Обе две» обходит «Дикую» и «Культурную комедию»
Подробнее
В Москве прошла премьера комедии «Любовь зла»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 сентября 2024 года
Подробнее
Уилл Смит отказался от участия в боевике «Парни без сахара»
Подробнее

Новости по теме

«Кинопоиск» оштрафовали на 7 млн рублей за пропаганду педофилии
Подробнее
Генерального директора «Кинопоиска» оштрафовали на 800 тысяч рублей из-за «Любви» Гаспара Ноэ
Подробнее
«Игры» установили рекорд для сериалов на «Кинопоиске»
Подробнее
Число подписчиков российских онлайн-кинотеатров превысило 50 млн человек
Подробнее
Александр Дунаевский занял пост гендиректора «Кинопоиска»
Подробнее