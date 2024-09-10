«Кинопоиск» вновь оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

Общая сумма штрафов платформы за день составила 10 млн рублей

Помимо штрафа на 7 млн рублей за пропаганду педофилии, онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» также был оштрафован за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Таким образом, общая сумма штрафов платформы за день составила 10 млн рублей. Их причины пока не уточняются.

Стоит отметить, «Кинопоиск» уже не первый раз наказывают по данной статье – недавно стриминг был оштрафован на 1,5 млн рублей из-за супергеройского сериала «Супергерл» с Мелиссой Бенойст.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.