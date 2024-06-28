Онлайн-кинотеатр KION рассказал о новинках июля

Комедия «Убойный отпуск», документальный фильм про Диану Арбенину и многое другое

Главная июльская новинка, которая появится в онлайн-кинотеатре KION – комедия «Убойный отпуск» с Анной Михалковой, Александром Робаком и Любовью Аксеновой. Сериал, получивший приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» на недавнем фестивале «Пилот», дебютирует на сервисе 1 июля.

Кроме того, зрителей стриминга ждут документальный фильм АРБЕНИНА про лидера группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину, экшн ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ, комедия НЕПОСЛУШНИКИ, а также другие новинки библиотеки.

Только на KION

С 1 июля:

«Убойный отпуск» (комедия, реж. Сергей Дьячковский)

«Я подумала. Мы разводимся» — с этими словами Люба и Рома приземляются в Турции, чтобы отметить тридцать лет совместной жизни. Поездку в пятизвездочный отель родителям оплатила беременная дочь Настя, поэтому супругам все же придется провести отпуск вместе — дополнительный номер стоит триста евро за ночь. Любе и Роме приходится терпеть компанию друг друга.

С 5 июля:

АРБЕНИНА (документальный, реж. Ангелина Ашман)

Один день из жизни рок-звезды Дианы Арбениной вместе с ней. Сегодня ее группа «Ночные Снайперы» — одна из немногих в России, способных собирать целые стадионы. Однако жизнь Дианы — не только череда репетиций и концертов, но и трагические повороты судьбы, горечь утраты любимых людей, радость материнства и нескончаемый поток эмоций и жизнелюбия, позволяющий ей преодолевать себя, творить и радовать людей, а главное, писать новые песни.

Скоро:

ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (экшн, реж. Мориц Мор)

В некоем городе власть захватила коррумпированная династия Ван Дер Кой и каждый год устраивает показательную казнь врагов режима. Именно так мальчик лишается семьи, слуха и возможности говорить и оказывается в джунглях, где отшельник по имени Шаман начинает обучать его боевым искусствам. Теперь парень живёт ради одной цели — убить Хильду Ван Дер Кой. Годы спустя, уже взрослым натренированным бойцом, он становится свидетелем очередной кровавой расправы над мирными жителями, и, не сдержавшись, бросается в бой.

НЕПОСЛУШНИКИ (комедия, реж. Владимир Котт)

Дима уже не Димонстр, а вполне успешный менеджер по продажам в автосалоне, Саша Чёрный — добропорядочный монах в тихой обители отца Анатолия. Все живут спокойно, пока в монастырь не привозят четырех детдомовских непослушников: двух братьев и двух сестёр. Из-за неоднократных побегов и мелких краж ребят могут отправить в место куда более суровое, чем детский дом. Следователь не хочет ломать им жизнь и даёт последний шанс: привозит к отцу Анатолию, надеясь, что если тому удалось перевоспитать Димонстра и Сашу Чёрного, то и детей получится.

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ГАРОЛЬДА ФРАЯ (драма, реж. Хетти Макдональд)

Узнав, что его давняя подруга, с которой они 20 лет были в ссоре, неизлечимо больна, Гарольд Фрай берет с нее обещание жить, пока они не увидятся, и отправляется к ней через всю Англию… пешком. На своем пути Гарольд сталкивается с большим количеством трудностей, встречает много участия и тепла, преодолевает собственные страхи и барьеры и параллельно становится национальной знаменитостью.

КАК ПОЧИНИТЬ ВЕЛОСИПЕД (драма, реж. Эр Санаа Ох-Хотор)

Мальчик Сарыал, сломав велосипед, боится, что его накажут. Он убегает из дома и попадает в неожиданные приключения.

Фото: кадр из сериала «Убойный отпуск»