Драма «Вечная зима» примет участие в основном конкурсе кинофестиваля в Сан-Паулу

Смотр Mostra пройдет с 17 по 30 октября

Драма Николая Ларионова ВЕЧНАЯ ЗИМА попала в основную конкурсную программу дебютных фильмов 48-ого Международного кинофестиваля в Сан-Паулу, известного как Mostra, который пройдет с 17 по 30 октября.

«Кинофестиваль в Сан-Паулу достаточно рано взял наш фильм в программу. Мы с командой шутили, что, видимо, на бразильских отборщиков произвели впечатление сцены зимнего футбола. А если серьезно, то, конечно, весьма почетно оказаться в пуле первых режиссерских работ со всего мира – в конкурсе с нами, например, АПРЕЛЬ Деа Кулумбегашвили после награды в Венеции, сразу несколько фильмов из каннской «Недели критики», участники и победители кинофестивалей в Берлине, Роттердаме, Сан-Себастьяне, Локарно и другие. Очень интересно, как в солнечной Бразилии простой зритель воспримет нашу зимнюю историю, тронет ли она его сердце», – отметил режиссер.

Напомним, что международная премьера фильма состоится в рамках основного конкурса кинофестиваля Bosphorus Film Festival в Стамбуле. В российский прокат ВЕЧНАЯ ЗИМА выйдет уже 31 октября.

Фото: кадр из фильма ВЕЧНАЯ ЗИМА