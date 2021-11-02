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Netflix запустил раздел мобильных игр по всему для пользователей Android

Автор: Виолетта Палий

2 ноября 2021

Первые пять игры уже доступны со 2 ноября

Теперь подписчикам Netflix стал без дополнительной платы доступен раздел с видеоиграми. Подписчики могут играть на нескольких мобильных устройствах через один аккаунт. Для некоторых мобильных игр может потребоваться подключение к интернету, а в другие можно играть в автономном режиме. Игры расчитаны на пользователей с разным опытом. 

На данный момент представлены пять игр: 

• Stranger Things: 1984 (разработчик: BonusXP, жанр: Core)

Игроки отправятся в стилизованное ретроприключение и помоги Хопперу с детьми пройти миссии в Хоукинсе и Изнанке, собирая нужные предметы.

• Stranger Things 3: The Game (разработчик: BonusXP, жанр: Core)

Пользователи смогут проложить свой путь сквозь пиксельный Хоукинс в роли одного из 12 игровых персонажей из "Очень странных дел 3". Объединитесь с приятелем или осмельтесь проникнуть в Изнанку в одиночку.

• Card Blast (разработчик: Amuzo Limited / Rogue Games, жанр: карточные)

Создайте выигрышную комбинацию — возможно, даже соберите фулл-хаус — в этом покере, который идеально подходит для обычного игрока. Card Blast — это захватывающая быстро развивающаяся карточная игра-головоломка, в которой навыки важны не меньше, чем немного удачи. Игроки должны собирать различные карты с движущегося конвейера в один из трех рядов, чтобы составить выигрышную комбинацию.

• Shooting Hoops (разработчик: Frosty Pop, жанр: казуальные)

Баскетбольный мяч с прикрепленным дротиком? Конечно, почему бы и нет? Стреляйте дротиками в правильном направлении, чтобы попасть мячом в кольцо.

• Teeter Up (разработчик: Frosty Pop, жанр: казуальные)

Поднимайте и опускайте платформу, чтобы направить мяч в лунку. Ни драконов, ни монстров. Ваши единственные враги - гравитация и законы физики.

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