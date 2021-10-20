Количество подписчиков Netflix выросло до 214 млн

Онлайн-гигант отчитался о результатах за третий квартал 2021 года

Онлайн-кинотеатр Netflix отчитался об итогах третьего квартала текущего года, сообщает THR. За прошедшие три месяца количество подписок на стриминг-сервис выросло на 4,4 млн, что превышает традиционно консервативные собственные прогнозы платформы. Ожидалось, что количество домохозяйств, подписавшихся на сервис за отчетный период, составит не более 3,5 млн. В итоге же общее число подписчиков Netflix (официально зарегистрированных аккаунтов) на текущий момент составляет 214 млн человек.

Активнее всего к сервису подключаются из Азиатско-Тихоокеанского региона. На данный регион пришлось более половины новых подписок – 2,2 млн. Европа, Ближний Восток и Африка предоставили 1,8 миллиона новых подписчиков. В Латинской Америке у Netflix добавилось 300 тысяч домохозяйств. Прирост в США и Канаде составил 70 тысяч новых подписчиков, что не очень много на первый взгляд, однако это заметный прогресс в сравнении с потерей 400 тысяч домохозяйств в прошлом квартале. Во втором квартале общая абонентская база компании увеличилась на 1,5 миллиона домохозяйств. В первом квартале прирост составил 4 млн, что было на 2 млн меньше ожиданий. Согласно внутренним прогнозам, предстоящий квартал должен стать для Netflix лучшим в году – ожидается до 8,5 млн новых подписок на сервис.

Выручка в третьем квартале достигла $7,5 млрд, что на 16% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и немного больше дохода за второй квартал, составившего $7,3 млрд. Средний доход на одного пользователя в США и Канаде немного вырос, составив $14,68.

Стриминг-гигант не ограничивает себя только производством контента и активно диверсифицирует бизнес. Ранее в октябре Netflix заключил партнерство с Walmart в сфере мерчандайзинга. В рамках сделки на полки гипермаркетов поступит одежда, игрушки и другие сопутствующие товары, связанные с популярными шоу сервиса. Также платформа приобрела Roald Dahl Story Company с целью создать киновселенную по мотивам самых популярных произведений Роальда Даля, в частности «Чарли и Шоколадная фабрика», «Большой и добрый великан» и «Бесподобный мистер Фокс». Кроме того, Netflix приобрел разработчика инди-игр Night School, что вписывается в план по развитию видеоигр на сервисе. Со слов одного из генеральных директоров Рида Хастингса, задача Netflix – через 3-5 лет обойти Disney и начать предоставлять аудитории еще более впечатляющий всесторонний опыт, связанный с их контентом.

В то же время Netflix ослабил свое доминирование в сегменте трансляций телепередач. По данным Nielsen, если в июне на Netflix приходилось 7% всего телесмотрения онлайн, то в сентябре стриминг-сервис сравнялся по этому показателю с Youtube – по 6% у каждой из платформ.

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