«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января

Во второй день нового года фильм собрал 361 млн рублей

Судя по предварительным данным, вслед за рекордом сборов 1 января (225 млн) картина Дмитрия Дьяченко ЧЕБУРАШКА (CP) показала лучшие сборы и для 2 января. Семейная лента смогла заработать 361 млн рублей. Касса второго дня новогоднего марафона традиционно является самой высокой во всей НГ-битве, и этот год исключением не стал.



Сборы в 361 млн рублей также позволили ЧЕБУРАШКЕ обновить рекорд сборов одного дня для всех новогодних праздников, опередив бывшего лидера КРЕДО УБИЙЦЫ сразу на 35%. Картина показала заоблачную цифру средней заполняемости, которая превысила 100 человек на сеанс. Этот результат должен позволить лидеру НБ-битвы уже на второй день проката преодолеть планку в 600 млн рублей. По всей видимости, миллиард рублей картина освоит уже 3 января. Также стоит отметить, что в ТОП-5 лучших сборов в новогодние праздники попал и результат вчерашнего дня ЧЕБУРАШКИ.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 2 361 2 КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4 3 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 2021 12 228,5 4 ЧЕБУРАШКА 2023 1 225 5 ХОЛОП 2019 9 218,9

* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

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