«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января
Во второй день нового года фильм собрал 361 млн рублей
Судя по предварительным данным, вслед за рекордом сборов 1 января (225 млн) картина Дмитрия Дьяченко ЧЕБУРАШКА (CP) показала лучшие сборы и для 2 января. Семейная лента смогла заработать 361 млн рублей. Касса второго дня новогоднего марафона традиционно является самой высокой во всей НГ-битве, и этот год исключением не стал.
Сборы в 361 млн рублей также позволили ЧЕБУРАШКЕ обновить рекорд сборов одного дня для всех новогодних праздников, опередив бывшего лидера КРЕДО УБИЙЦЫ сразу на 35%. Картина показала заоблачную цифру средней заполняемости, которая превысила 100 человек на сеанс. Этот результат должен позволить лидеру НБ-битвы уже на второй день проката преодолеть планку в 600 млн рублей. По всей видимости, миллиард рублей картина освоит уже 3 января. Также стоит отметить, что в ТОП-5 лучших сборов в новогодние праздники попал и результат вчерашнего дня ЧЕБУРАШКИ.
ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ
|#
|
Лидеры российского проката последних лет
|
Год
|
День проката
|
Сборы, млн рублей
|1
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|2
|361
|2
|КРЕДО УБИЙЦЫ
|2017
|1
|236,4
|3
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|2021
|12
|228,5
|4
|ЧЕБУРАШКА
|2023
|1
|225
|5
|ХОЛОП
|2019
|9
|218,9
* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.
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