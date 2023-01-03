top banner

«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января

Автор: Георгий Романов

3 января 2023

Во второй день нового года фильм собрал 361 млн рублей

Судя по предварительным данным, вслед за рекордом сборов 1 января (225 млн) картина Дмитрия Дьяченко ЧЕБУРАШКА (CP) показала лучшие сборы и для 2 января. Семейная лента смогла заработать 361 млн рублей. Касса второго дня новогоднего марафона традиционно является самой высокой во всей НГ-битве, и этот год исключением не стал.

Сборы в 361 млн рублей также позволили ЧЕБУРАШКЕ обновить рекорд сборов одного дня для всех новогодних праздников, опередив бывшего лидера КРЕДО УБИЙЦЫ сразу на 35%. Картина показала заоблачную цифру средней заполняемости, которая превысила 100 человек на сеанс. Этот результат должен позволить лидеру НБ-битвы уже на второй день проката преодолеть планку в 600 млн рублей. По всей видимости, миллиард рублей картина освоит уже 3 января. Также стоит отметить, что в ТОП-5 лучших сборов в новогодние праздники попал и результат вчерашнего дня ЧЕБУРАШКИ.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

#

Лидеры российского проката последних лет

Год 

День проката

Сборы, млн рублей
1  ЧЕБУРАШКА 2023 2 361
2  КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4
3  ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ  2021 12 228,5
4  ЧЕБУРАШКА 2023 1 225
5  ХОЛОП 2019 9 218,9

* Все цифры предварительные и неофициальные. Данные от дистрибьюторов появятся после окончания каникул.

Больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

Фонд кино назвал фильмы, производство которых поддержит в следующем году
Подробнее
«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы в 2022 году
Подробнее
Premier представил обновления библиотеки января 2023 года
Подробнее
«Амедиатека» назвала самые популярные сериалы в 2022 году
Подробнее
«Амедиатека» представила новинки января 2023 года
Подробнее
Start анонсировал премьеры января 2023 года
Подробнее
Okko представил дайджест релизов к новогодним праздникам
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иван Царевич» ожидаемо вырвался в лидеры
Подробнее
Okko подвел итоги 2022 года
Подробнее
Start выплатит кинокомпании Данилы Козловского более 682 млн рублей
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Чебурашка» начинает доминировать
Подробнее
Кинофестиваль «Золотой ворон» объявил даты проведения в 2023 году
Подробнее
Аркадий Волож покидает «Яндекс»
Подробнее
Касса четверга: «Иван Царевич и серый волк 5» стартует с первой строчки
Подробнее
10 главных итогов 2022 года по мнению редакции БК
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 29 декабря – 1 января
Подробнее
Лучшие фильмы и сериалы 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Подробнее
Официальная касса России: в упорной борьбе лидерство сохранил «Непослушник 2»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5 – 8 января 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января
Подробнее

Новости по теме

Мировой бокс-офис может достигнуть отметки в $29 млрд по итогам 2023 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: триллер «Вышка» ожидаемо выигрывает уикенд
Подробнее
Триквел «Мира Юрского периода» стартовал в СНГ хуже предыдущих частей
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Одна» продолжает лидировать
Подробнее
Рынок Северной Америки обойдет Китай по валовым сборам в 2022 году
Подробнее