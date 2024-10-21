В Беларуси восстановили доступ к онлайн-кинотеатр Okko

Платформа была заблокирована на территории страны с 1 октября в связи с пропагандой жестокости

Мининформ Беларуси принял решение разблокировать доступ к онлайн-кинотеатр Okko на территории страны. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

«Соответствующее решение Министерства информации Беларуси принято в связи с устранением владельцем данного интернет-ресурса нарушения, послужившего основанием для ограничения доступа», – отмечается в заявлении.

Напомним, что российский стриминговый сервис был заблокирован в Беларуси 1 октября. Поводом для подобного решения называлось распространение запрещенной информации, «направленной на пропаганду насилия и жестокости».

Стоит отметить, что ведомство так и не уточнило, в каком именно фильме или сериале было допущено нарушение.