Российский оскаровский комитет перестанет существовать

Об этом заявил режиссер Андрей Кончаловский

Режиссер Андрей Кончаловский считает, что Российский оскаровский комитет, скорее всего, закончит свое существование.

В разговоре с ТАСС постановщик следующим образом ответил на вопрос, не стоит ли окончательно ликвидировать комитет, из которого тот вышел несколько лет назад:

«Ликвидировать, не ликвидировать, что не живо, то отваливается, как ветки сухие. Вы знаете, я много раз разводился. Собирал чемодан и уходил. Так у меня и с «Оскаром». Когда я жил в Америке, это было очень важно. «Оскар» открывал перспективы для будущих работ, это чисто рыночная вещь, не художественная. Это вопрос чисто социальной конъюнктуры», – подчеркнул Кончаловский.

Мнение режиссера поддержал его брат и коллега по цеху Никита Михалков – он заявил, что существование Российского оскаровского комитета бессмысленно.

Напомним, что в сентябре 2022 года президиум Национальной киноакадемии РФ принял решение не выдвигать отечественный проект на соискание премии «Оскар». Тогда же в знак протеста председатель Российского оскаровского комитета, режиссер Павел Чухрай ушел со своего поста. Вслед за ним комитет покинули Николай Досталь, Андрей Звягинцев, Владимир Котт, Сергей Бодров-старший, Вера Сторожева и Алексей Учитель.