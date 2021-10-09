Питчинг игровых фильмов в министерстве культуры: день второй

На очном заседании экспертного совета было представлено 45 проектов

Второй день питчинга начался с представления детских проектов, затем – авторских экспериментальных и социально значимых, а завершился он презентациями копродукционных фильмов с миноритарным российским участием. «С учетом успехов российских фильмов на международных рынках, я думаю, поддержка копродукционных проектов с 2019 года стала хорошим начинанием, результат которого мы увидели на фестивалях в нынешнем году», – отметила директор департамента кинематографии и цифрового развития Светлана Максимченко.

Продюсерская компания «Русь» представила детский семейный фильм ЧЕМПИОН о дружбе человека и коня. По сюжету, девочка-подросток ради спасения от эвтаназии своего лучшего друга, коня Джонатана, решается нелегально вывезти его на соревнования. Так она побеждает на международных стартах. Режиссером проекта заявлен Александр Данилов, продюсирует его Ирина Соина. В качестве референсов говорят об ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ и МАЛЕНЬКОЙ МИСС СЧАСТЬЕ.

Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» запросил средства на производство детского приключенческого фильма СЛУЧАЙНЫЙ ПИРАТ. По сюжету, десятилетний блогер Проша чувствует разлад между родителями и все время придумывает небылицы. Когда же начинаются настоящие приключения и ему приходится противостоять современным пиратам, они ему не верят. Фильм рассказывает о взаимоотношениях детей и родителей, поднимает темы целостности семьи, дружбы, любви, справедливости. Режиссером проекта стал Михаил Шевчук, продюсирует его Федор Попов.

Еще одним проектом «ВГИК-Дебюта» стала психологическая драма СЕЛФИ ДЛЯ ПРИЗРАКА по сценарию Юрия Арабова, представленная в категории авторского экспериментального кино. По сюжету, врач-психиатр, работающий с пациентами, страдающими от галлюцинаций, придумывает устройство для фотографирования этих видений. Режиссером станет Александр Цой.

Продюсерский центр Киностудии им. Горького представил детский приключенческий детектив ЧИЖИК-ПЫЖИК ВОЗВРАЩАЕТСЯ. По сюжету, пятиклассники приезжают из Екатеринбурга на экскурсию в Санкт-Петербург. Блогер Дана и «ботаник» Лева становятся свидетелями похищения памятника Чижику-пыжику и решают самостоятельно спасти его. Режиссером проекта станет Элина Суни, продюсерами – Наталья Харыбина и Лика Бланк. Бюджет картины составляет 100 млн рублей, запрашивают на нее 70 млн. Фильм планируется выпустить в 2023 году.

Также киностудия запрашивает средства на производство мистического триллера ДЕТЕКТОР в категории авторского кино. Режиссером станет якутский постановщик Костас Марсаан. По сюжету, бывший работник полиции Виктория решается вместе с мужем на усыновление ребенка. Так в доме появляется странная девочка Даша. В фильме согласился сниматься Кирилл Кяро. Референсами называют АПГРЕЙД, СЕМЬ, ТЕКСТ и ДЕВУШКУ С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА. Оба проекта ранее подавали заявку на финансирование Минкультуры, однако не были одобрены. В этот раз сценарии подаются более доработанными.

Последним проектом киностудии стала романтическая комедия ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ! Георгия Сальникова. Танцор современного балета, кавказец Арам хочет жениться на русской красавице, однако ее мать против этого союза. Тогда он решает похитить невесту, но по ошибке привозит в горный аул свою будущую тещу. Хотя фильм расскажет историю любви, он также затронет проблемы межнациональной розни, а также отсутствия взаимопонимания между детьми и родителями. Картина будет сделана в традициях советского кинематографа. Ее референсами называют МИМИНО, НЕ ГОРЮЙ!, БОБРО ПОРЖАЛОВАТЬ. Бюджет проекта составляет 120 млн рублей, запрашивают 50 млн. На большие экраны картину планируют выпустить в 2023 году.

Компания «Сок» представила комедию с Дмитрием Назаровым КОНЦЕРТ ОТМЕНЯЕТСЯ. Режиссером заявлена Наталья Першина, продюсером – Павел Зарукин. По сюжету, герой-любовник Коля оказывается запертым в шкафу, когда муж неожиданно возвращается из поездки. В этом шкафу его вывозят в лес и оставляют там. Коля занимается перевозкой наркотиков и должен был встретиться в этот день с поставщиками, а спецслужбы следили за ним и планировали захватить поставщиков во время операции. Теперь же Коля пропадает в неизвестном направлении. Фильм выйдет в прокат весной 2022 года. К картине проявляет интерес платформа IVI.

«Студия Ин Тим» запросила средства на производство военной драмы о детях на войне ИГРА. По сюжету, два двенадцатилетних мальчика, русский из концлагеря и немецкий из Гитлерюгенда, встречаются в разрушенном немецком городе весной 1945 года. Вместе они переживают бомбежку, спасают дуг друга, встречают советских и немецких солдат. Режиссер и автор сценария – Борис Чертков, продюсеры – Татьяна Емченко, Борис Чертков, Алексей Ахмедов. Бюджет проекта составляет 105,5 млн рублей.

«Хижина-фильм» запрашивает финансирование на съемки приключенческого фильма для детей ПОЧТИ ВЗРОСЛЫЙ ДЕНЬ. Режиссером заявлен Виталий Павлов, продюсером – Юлия Порядкина. В картине будут сниматься Михаил Пореченков и Вита Корниенко. По сюжету, дети ищут исполняющий заветное желание цветок куранджи, который когда-то привез путешественник Афанасий Никитин Ивану III. Параллельно из Исторического музея выкрадывают документы, ведущие к кладу Ивана III.

Компания «Черомафильм» запрашивает средства на производство музыкальной сказки ЧУДЕСА БОЛОТНЫЕ. Режиссером стал Игорь Черницкий, продюсируют Николай Романов и Игорь Черницкий. По сюжету, девятилетний школьник растет в семье без отца, и финансовое положение неполной семьи не позволяет ему осуществить все свои желания. Однажды по соседству поселяется загадочный человек, который как по волшебству начинает исполнять все мечты и желания мальчика.

Иван Янковский, Алексей Филимонов и Алена Михайлова сыграют в роуд-муви Сергея Члиянца ВЕТЕР по сценарию Петра Луцика и Алексея Саморядова. По сюжету, в ближайшем будущем после войны и развала страны в отдаленной станице люди выживают, как могут. Иван отправляется к морю за едой и встречает Сергея, также ищущего пропитание. Не найдя ничего съедобного и потеряв надежду, они нападают на «Мерседес» и убивают всех его пассажиров. Сергей не выдерживает этого поступка и уходит с праведником искать смысл жизни, а Иван обнаруживает дома жену мертвой. Производством проекта занимается «Алюжн Медиа», продюсирует его Сюзанна Мусаева. Бюджет картины составляет 90 млн рублей.

Следующим фильмом Бориса Акопова станет драма ХОЛИДЕЙЗ, деконструкция мифа об эмиграции и рассказ о встрече с американской мечтой. По сюжету, молодой русский парень из провинции эмигрирует в Америку в поисках лучшей жизни и живет в среде русских эмигрантов. Ему неожиданно достается крупная сумма денег, которая должна была бы решить все его проблемы, однако все оказывается не так просто. Фильм рассказывает о потерянности людей и неумении распоряжаться жизнью, о том, что является счастьем для человека, и как в попытке найти его он теряет нечто дорогое для себя. Сценарий написал сам Акопов вместе с Сергеем Минаевым. Продюсером картины стал Сергей Корнихин. В качестве референсов говорят о фильмах ПРОЕКТ ФЛОРИДА, АМЕРИКАНСКАЯ МИЛАШКА, ГИВ МИ ЛИБЕРТИ, СУКА-ЛЮБОВЬ, МАНЧЕСТЕР У МОРЯ. На большие экраны картину выпустит Sony Pictures. Также ведутся переговоры с «Газпром-медиа» о подключении медиаресурсов холдинга для продвижения проекта.

Наталия Мещанинова представила вместе с Сергеем Сельяновым драму ОДИН МАЛЕНЬКИЙ НОЧНОЙ СЕКРЕТ о насилии в семье. По сюжету, четырнадцатилетняя Мира живет на первый взгляд вполне благополучной жизнью. Но придя на новогоднюю вечеринку к друзьям, она так реагирует на некоторые события, что становится ясно: девочка проживает внутри себя нечто непонятное. Бюджет фильма составляет 60 млн рублей. Картину поддержал Hubert Bals Fund, что существенно повышает его шансы на международное продвижение и фестивали. На большие экраны проект выпустит Sony Pictures.

Юра Борисов сыграет во второй картине Любови Мульменко, драме ФРАУ. По сюжету, продавец Ваня и балерина Кристина пытаются создать семью, но со временем становится ясно, что семья не настоящая, так как в основе лежит не любовь, а страх одиночества. Фильм расскажет про странного человека и девушку, которая выбрала его, сбегая из своих сложных жизненных ситуаций. Референсами по киноязыку и истории называют фильм О ТЕЛЕ И ДУШЕ, по наивности героя – ФОРРЕСТ ГАМП, по актерскому существованию и диалогам – СТРАНУ ОЗ. Производством проекта занимается «Форест-Фильм», продюсирует его Наталья Дрозд. Бюджет составляет 60 млн рублей. Соинвестором картины предварительно станет All Media, дистрибьютором ­– «Про:взгляд».

Следующей картиной Сергея Осипьяна станет фильм-путешествие САМАЯ ЛЕГКАЯ ЛОДКА В МИРЕ по мотивам книги Юрия Коваля. По сюжету, незадачливый сын известного скульптора отправляется в путешествие по вологодским болотам в поисках материала для нового творения. Путешествие оборачивается опасным мистическим приключением, но герой готов пройти все ужасы лодочного похода, лишь бы создать шедевр. Фильм раскрывает проблемы отцов и детей и как с честью принять культурное наследие предков. В картине будут сниматься Кирилл Пирогов, Ольга Бодрова и другие актеры Мастерской Петра Фоменко. Производством проекта занимается «Адрес Фильм», продюсирует его Виолетта Кречетова.

В рамках нового бренда QS Loves, под которым производятся фильмы о любви, дружбе и поисках счастья, компания QS Films представила драмеди Я ЖЕНИЛ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ. По сюжету, бывший воспитанник интерната, а теперь – успешный предприниматель влюбляется в девушку, чьи родители не в восторге от избранника дочери. Они ставят условие: свадьба состоится, только если на нее приедут настоящие родители героя. Ему предстоит найти их и убедить прийти на свадьбу. По мысли создателей, в жанровой форме они хотят обратиться к максимально широкой аудитории с социально значимой темой – идеей прощения родителей. Основная тема картины – как преодолеть обиды, передающиеся от поколения к поколению, и перезапустить отношения отцов и детей. Референсами проекта называют БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ, ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ, МЫ – МИЛЛЕРЫ. Режиссером станет Ирина Ходюш, продюсерами – Иван Капитонов и Святослав Подгаевский. Бюджет картины составляет 80 млн рублей, запрашивают на нее 56 млн. В прокат фильм выпустит осенью 2023 года «Централ Партнершип».

Евгений Цыганов сыграет в монофильме СОЛО ДЛЯ АЙФОНА Романа Прыгунова. Его героем станет сорокалетний прохиндей, разваливший свое некогда успешное рекламной агентство. Чтобы реанимировать бизнес, он бьется за многомиллионный заказ и в одиночку имитирует работу большого коллектива. Производством трагикомедии займется «Аврора Продакшнс». Продюсером станет Карина Синенко. Референсами называют картины ЛОКА – интимностью повествования и эффектом присутствия зрителя, ВИНОВНОГО и КОЛЛЕКТОРА.

Григорий Константинопольский планирует снимать вместе с компанией «Артлайт» трагикомедию ВОЗВРАЩЕНИЕ РОБИНЗОНА. По сценарию, после кораблекрушения герой попадает на необитаемый остров, где в одиночестве переосмысливает свою жизнь, любовь и дружбу. Фильм рассказывает историю о кризисе среднего возраста, о поиске своего места в жизни. В дримкасте – Александр Кузнецов и Любовь Аксенова. Продюсером стал Андрей Новиков. Бюджет составляет 72 млн рублей, запрашиваемая сумма – 50 млн.

Иван Дорн сыграет в фэнтези-комедии МАЛЬВИНА Евгения Сангаджиева. Его персонажем станет Мальвина, воображаемое агендерное существо из детства главной героини, помогавшее ей преодолевать трудности. В Васины 30 лет оно снова появляется и толкает ее на поиски детской любви. Создатели обещают яркую и драматичную комедию про любовь, фатум и внутренний голос человека. Производством проекта занимаются «Марс Медиа» и «Студия Видеопрокат». Продюсируют его Рубен Дишдишян, Вазген Хачатрян, Алексей Киселев, Сергей Бондарчук, Анастасия Корецкая, Евгений Сангаджиев. Фильм будет готов в 2023 году.

Милош Бикович и Кристина Асмус снимаются в романтической комедии Софьи Карпуниной ХОЧУ ЗАМУЖ. По сюжету, у журналистки разряжается телефон, и она просит случайного прохожего позвонить от него. Эта встреча запустит череду событий, которая полностью поменяет их жизнь. Съемки в Калининграде завершены, следующий блок стартует в ноябре в Москве. Производством занимается «Пик Медиа», продюсирует проект Алена Кремер. Его бюджет составляет 83 млн рублей, запрашивают 50 млн. Партнером фильма станет платформа Start.

Данила Козловский станет продюсером лирической комедии Александра Фомина 7 СТОРОН МОЕЙ ЖИЗНИ. Фильм расскажет о современном молодом человеке 30 лет, которого смерть дедушки заставляет искать ответы на самые главные вопросы в жизни. Референсами называют фильмы НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, РОДНЫЕ, ГЛУБЖЕ!, ВЕРНОСТЬ, ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ. Производством занимается «ДК Интертеймент». Бюджет проекта составляет 78 млн рублей, запрашивают на него 50 млн. Прокатчиком картины станет All Media.

«Вита Актива Продакшн» представила драму БЛОНДИНКА Павла Мирзоева по мотивам одноименной повести Александра Володина. Дарья Жовнер сыграет молодую актрису, которая ищет свое место в мире и влюбляется в начинающего режиссера. Когда он сбегает, она проходит ряд испытаний и освобождается от невзаимной любви. Фильм рассказывает о том, как выжить в современном мире молодой женщине с сердцем, настроенным на нетривиальные задачи. Референсами называют проекта ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ВЕРОНИКИ, ЗВЕЗДА, ДЖУНО. Продюсирует картину Юлия Мишкинене. Ее бюджет составляет 73 млн рублей. Фильмом заинтересовалась одна из платформ.

Елена Яковлева сыграет главную роль в драме СВЕТ Антона Коломейца. На пороге шестидесятилетия ее героиня, соцработник, ухаживающая за пожилыми людьми, неожиданно сталкивается со своим прошлым, о котором всегда пыталась забыть. Это столкновение заставит ее переосмыслить прожитую жизнь. Производством проекта занимается «Виш Медиа», продюсирует его Анна Шалашина.

Евгений Ткачук сыграет в трагикомедии УЗНИК СОВЕСТИ коррумпированного мэра, которого родители запирают в доме, чтобы он не участвовал на выборах, так как им стыдно за его деятельность. Фильм рассказывает о взаимоотношениях родителей и детей и о том, как между ними прерывается контакт. Мать героя сыграет Алиса Фрейндлих. Производством занимается «Искусство для людей», продюсером и режиссером фильма станет Никита Владимиров. Референсами называют КАРПА ОТМОРОЖЕННОГО, ХОЛОПА, сериал «Домашний арест». Бюджет проекта составляет 73 млн рублей. В прокат его планируют выпустить осенью 2022 года.

Киностудия «Кавказфильм» представила социальную драму, боевик КРОВНИК Анзора Емкужева. Одну из ролей в картине исполнит Виктор Сухоруков. По сценарию, два непримиримых кровных врага оказываются в горах на Кавказе без связи с внешним миром и пытаются выжить. Референсами называют ПЕРЕВОЗЧИКА, ДЖЕНТЛЬМЕНОВ, ОМЕРЗИТЕЛЬНУЮ ВОСЬМЕРКУ. Бюджет проекта составляет 56 млн рублей, запрашивают на него 36 млн. Прокатчиком предварительно заявлен «Каропрокат».

Юлия Пересильд и Юлия Снигирь сыграют в новой картине Константина Худякова ВАСИЛИЙ И НОРОЧКА. Это фильм о том, как снимается кино. По сюжету, в 80-е годы на телевидении снимают фильм по пьесе Ибсена «Кукольный дом», которая становится нравственным мерилом для всей съемочной группы. Производством проекта занимается кинокомпания «Июнь», продюсирует его Екатерина Максина.

Киностудия «Артфильм» представила триллер МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТАМАРА Романа Жигалова. Его продюсером стал Юрий Сергеев. По сюжету, одинокая пенсионерка проводит расследование, чтобы найти человека, укравшего у нее ценную вещь. Преступником оказывается близкий и дорогой пенсионерке человек. Фильм рассказывает о связи поколений через силу прощения. Референсами называют ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ; ГРАН ТОРИНО, СТАРУХ, ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕЛОК. На производство проекта запрашивают 47,6 млн рублей.

Киностудия КИТ представила роуд-муви ПИНГВИНЫ режиссера и автора сценария Андрея Лукашевича и продюсера Александра Бондарева. Это история мужчины и женщины, ставших по воле случая вынужденными попутчиками. 16-летняя дочь главного героя чудом выжила после эксперимента со снотворными, а нынешняя женщина беременна от него. Встреча с Этери поможет ему понять, кто он и чего хочет от жизни. Референсами называют картины МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА, БРАЧНАЯ ИСТОРИЯ, ЛОК.

Компания «Дока» запросила средства на производство новой картины Виталия Суслина ВЕРБЛЮЖЬЯ ДУГА. Продюсером станет Лариса Олейник. Бюджет составляет 26 млн рублей.

«Клевер Студия» представила фильм СМЕРТНИК. Автором сценария и режиссером картины стала Мария Агранович, продюсером – Илья Бачурин.

Режиссер Леонид Рыбаков вместе с продюсером Владимиром Игнатьевым планирует снимать драму НЕ АНГЕЛ. По сюжету, стендапер попадает в больницу, где работает девушка, надевающая на себя крылья и развлекающая таким образом детей. В наркотическом бреду он принимает ее за ангела и начинает жить по-другому. Производством проекта занимается «КолорФильм».

Следующим проектом Александра Зельдовича станет рождественская история, драма МЕНАДЫ. По сценарию, три девушки живут в Москве в одной квартире, в которой есть выход в сказочное пространство. Сказочный мир будет нарисован художниками группы AES+F. Одну из главных ролей сыграет Тинатин Далакишвили. Картина получила поддержку фонда «Кинопрайм». Партнером проекта станет Wild Bunch.

Продюсерский центр «Ленфильм» представил молодежную семейную драму ЛЕТОМ АСФАЛЬТ ТЕПЛЫЙ. По сюжету, 17-летняя Даша выросла без матери. Однажды она сбегает от гиперопекающего отца и едет знакомиться с мамой. Фильм рассказывает о проблеме материнства в современном мире и о прощении – дочь должна простить мать, а мать – саму себя. Референсами проекта называют ДЖУЛЬЕТТУ и ХАРАДЗЮКУ. Режиссер и соавтор сценария фильма – Ирина Басенко, продюсеры – Федор Щербаков и Андрей Апостолов. По прокату есть договоренности с компанией «Про:взгляд».

Продюсерский центр Дмитрия Клепацкого представил драму Я УМЕЮ КАТАТЬСЯ НА ТРАМВАЕ по сценарию Александра Гоноровского. Режиссер проекта – Игорь Полевичко, продюсер – Дмитрий Клепацкий. По сюжету, восьмилетний брат Сашка и его девятнадцатилетняя сестра Мыха живут без родителей – и вполне счастливо. Все меняется, когда Мыха влюбляется. Референсами называют Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ по настроению, ощущению, легкости, воздушности, КОКТЕБЕЛЬ – по драматичности ситуации. Бюджет проекта составляет 73 млн рублей, запрашивают на него 50 млн.

Дмитрий Давиденко продюсирует драму Светланы Проскуриной ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ. Производством занимается компания «Русское Возрождение». Роли в фильме исполнят Виктор Добронравов, Александра Ребенок, Марина Брусникина, Алексей Вертков.

Юрий Стоянов и Виктор Сухоруков сыграют в комедии положений Дмитрия Светозарова ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ. В картине также будут сниматься Алиса Фрейндлих, Юрий Ицков, Дмитрий Лысенков, Виктория Агалакова. По сюжету, два старых мошенника пытаются присвоить себе авторство чужих живописных шедевров, которые в свою очередь являются подделками. Производством проекта занимается петербургская студия АСДС. Референсами называют фильмы СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ, STARПЕРЦЫ, ГАМБИТ, УЙТИ КРАСИВО.

Нонна Гришаева сыграет в комедии Дмитрия Губарева ПРО МОЮ МАМУ И ПРО МЕНЯ по книге Елены Исаевой. Фильм расскажет в нескольких новеллах о взаимоотношениях матери и дочери. Референсами называют НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА, ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА, ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ, НЕВЕРОЯТНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ. Производством проекта занимается студия «Кинопроба», продюсирует его Юрий Обухов.

Пьер Ришар предстанет в образе духа Байкала в триллере о выживании БУРХАН. ДУХ БАЙКАЛА Михаила Расходникова. Также на участие в картине дал согласие Кэри-Хироюки Тагава. По сюжету, семья теряется во время пурги на Байкале. Герои только что потеряли мать и переживают бурю эмоций – гнева, обиды, вины. Дух Байкала поможет героям найти друг друга и примириться со смертью матери. Фильм будет сниматься в жанре магического реализма. Производством занимается компания «Тема».

Автор сценария и режиссер Эдуард Бордуков планирует снимать драму ЧУЖАЯ КОЖА. По сюжету, девушка с экземой в пол-лица получает возможность избавиться от дефекта. Она выпивает сыворотку на основе ДНК змеи, но вместе с болезнью исчезает человеческая сущность героини, уступая место змеиной. Фильм рассказывает о том, как внешние изменения вызывают внутренние трансформации, и о том, насколько человек оказывается готов к ним. Референс по сюжету – ОБЛАСТИ ТЬМЫ, по изображению – НЕРВ. Производством проекта занимается «Централ Партнершип», продюсируют его Вадим Верещагин и Сергей Багиров. Бюджет составляет 70 млн рублей, запрашивают на него 49 млн. Выход в прокат запланирован на сентябрь 2023 года.

«Хьюман Филмс» представила мистическую драму в жанре магического реализма Я ЗАБЕРУ ТВОЕ СОЛНЦЕ. По сюжету, ювелир Юлия вместе с мужем Владимиром живут в лесу. Она открывает алхимический секрет по превращению любого металла в золото, но за это умирает ее брат, а муж превращается в собаку. Режиссером стал Александр Селивестров, продюсером – Павел Фельдман.

Блок проектов с миноритарным участием России открыла черная комедия с элементами триллера и экшна РОКСИ Дито Цинцадзе. Фильм станет копродукцией Германии, Бельгии и России. С российской стороны в производстве участвует «Вива Фильмз». По сюжету, неприметный немецкий таксист ведет обычную жизнь, пока однажды не подвозит сбежавших из России бандитов с агрессивной собакой по кличке Рокси, за которыми охотятся спецслужбы. Таксист попадает в эпицентр мафиозных разборок и неожиданно обнаруживает в себе такие качества, о которых и не подозревал.

«Лемон Филмз Студио» представила комедийную драму ЛЕВАН И ГИВИ Бакура Бакурадзе. Картина расскажет о двух друзьях в Грузии. Референсами по жанру называют ОСЕННИЙ МАРАФОН и СУМАСШЕДШУЮ ПОМОЩЬ. В производстве участвуют Грузия, Россия и Литва. Продюсерами проекта с российской стороны стали Анна Тихонова, Борис Хлебников, Александр Плотников, Бакур Бакурадзе.

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов сыграют семейную пару в драма АПАТИЯ. По сюжету, Сергей и Наталья уехали из России в Швецию с двумя дочерями. Одна за другой дочери впадают в состояние, называемое синдромом отстраненности, или апатией. Это защитная реакция организма на внешнюю угрозу, когда человек впадает практически в кому. Родителям предстоит сделать почти невозможное, чтобы их дочери проснулись. В проекте задействованы компании из Франции, Греции и России в лице «Метрафильмс». Режиссером станет Александрос Авранас, продюсером от России – Артем Васильев. Бюджет проекта составляет 213 млн рублей. Его партнерами стали Arte, Wild Bunch и «Кинопрайм».

Юрий Стоянов сыграет Брежнева в трагикомедии ЯША И ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ. Автором сценария и режиссером фильма стал Эдгар Багдасарян, продюсером – Кристина Малерян. По сюжету, пожилой герой работает на заводе в Ереване и никуда не выезжает. Для него на дворе все еще 70-е, а дружит он с воображаемым Брежневым. Фильм рассказывает об эскапизме и отказе взаимодействовать с реальностью. В производстве участвуют Армения и Россия (компания «Силви»).

Завершил питчинг проект студии «Елена» ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО 2. Режиссером и продюсером продолжения популярного фильма заявлен Дмитрий Астрахан. Это будет современная история с новыми героями. По сюжету, обычный учитель, которого уже не любит жена и не уважает дочь, становится жертвой розыгрыша – инстаграм-блогер признается ему в любви. Он же влюбляется в нее по-настоящему. Фильм производится в копродукции Беларуси и России. Его бюджет составит 72 млн рублей.

Питчинг игровых фильмов в министерстве культуры: день первый

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram