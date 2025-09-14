Ромком «Походу любовь» признан лучшим художественным фильмом на американском Full Bloom Festival

Главные роли в картине исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко

Романтическая комедия Яны Климовой-Юсуповой ПОХОДУ ЛЮБОВЬ смогла впечатлить американского зрителя – картина была названа лучшим художественным фильмом на фестивале Full Bloom Festival в Северной Каролине.

В центре повествования – молодая девушка, чья первая поездка в Петербург оборачивается настоящим приключением с художником и его другом-музыкантом. Главные роли в ПОХОДУ ЛЮБОВЬ исполнили Анна Завтур, Кузьма Котрелев и Сергей Горошко.

Производством картины занимались кинокомпания ID Production и онлайн-кинотеатр KION. Продюсеры проекта – Дмитрий Литвинов, Екатерина Кононенко, Максим Ковалевич, Максим Филатов, Илья Бурец и Игорь Мишин.

Напомним, что ПОХОДУ ЛЮБОВЬ в этом году примет участие сразу в семи фестивалях на территории США.

Фото: кадр из фильма ПОХОДУ ЛЮБОВЬ