Российские кинотеатры в ноябре вновь откажутся от пиратского контента

Договоренность об этом была достигнута между площадками и дистрибьютором «Централ Партнершип»

С 4 по 11 ноября российские кинотеатры откажутся от практики «предсеансового обслуживания»: эту информацию БК подтвердил представитель одной из кинотеатральных сетей.

Договоренность о приостановке пиратских сеансов была достигнута между площадками и дистрибьютором «Централ Партнершип».

Стоит отметить, что подобное происходит уже не в первый раз: в частности, в минувшем апреле кинопоказчики были вынуждены отказаться от «предсеансового обслуживания» почти на месяц. О результатах акции можно прочитать в нашем материале.

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