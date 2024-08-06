RUTUBE за год нарастил свою аудиторию более чем в 2 раза

Среднесуточная аудитория видеохостинга в июне составила 4,4 млн человек

Среднесуточная аудитория десктопной и мобильной версий видеохостинга RUTUBE среди россиян старше 12 лет в июне 2024 года выросла в 2,1 раза год к году до 4,4 млн человек. Эти данные приводят «Ведомости» со ссылкой на Mediascope.

В свою очередь, показатели других крупных видеоплатформ также росли, но менее динамично: среднесуточная аудитория YouTube среди россиян старше 12 лет увеличилась до 55,6 млн человек (рост 9,4% год к году), а у VK – до 54,7 млн человек (рост 5% год к году).

Аналитики отмечают, что RUTUBE вполне может расширить аудиторию в ближайшее время в связи с замедлением работы YouTube.

Напомним, что проблемы с сервисом Google в России начались еще в июле – сама корпорация отрицает свою причастность к перебоям работы YouTube.