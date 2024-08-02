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Google отрицает причастность к проблемам работы YouTube в России

Автор: Илья Кувшинов

2 августа 2024

У видеосервиса продолжаются перебои

У YouTube продолжаются массовые перебои в работе сервиса на территории России. Корпорация Google, которой принадлежит платформа, тем не менее, заявила «Коммерсанту», что непричастна к проблемам.

«Нам известны сообщения о том, что некоторые люди не могут получить доступ к YouTube в России. Это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны», – отметили в корпорации.

Источники «Коммерсанта» утверждают, что проблемы с работой видеохостинга могут быть вызваны замедлением трафика в связи с работой оборудования ТСПУ (технические средства противодействия угрозам).

Напомним, что в начале июля «Ростелеком» сообщил о наличии технических проблем в работе оборудования, принадлежащего компании Googlе, которые могут привести к ухудшению работы видеохостинга YouTube в России. Затем, на прошлой неделе депутат Александр Хинштейн пообещал, что к 5 августа скорость загрузки сервиса упадет на 70%.

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