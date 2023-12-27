Генеральный директор Okko подал в суд на владельца «Телеспорт Груп»

Заявление было подано еще в октябре

Генеральный директор онлайн-кинотеатра Okko Сергей Шишкин подал в суд на владельца крупнейшего оператора спортивных прав «Телеспорт Груп» Петра Макаренко. Об этом сообщает РБК.

Заявление было подано еще в октябре, однако детали иска и факт назначения судебного разбирательства появились в картотеке арбитража лишь 14 декабря.

Согласно материалам Арбитражного суда столицы, Шишкин выступает в деле истцом как «законный представитель «АО «Телеспорт Груп» и требует взыскать с владельца оператора спортивных прав убытки в размере 1,8 млрд руб, а также убрать его из состава акционеров и списать его 990 акций на лицевой счет «Телеспорт Груп» – их совокупная стоимость составляет 247,5 тыс рублей.

Стоит отметить, что в бухгалтерской отчетности компании за 2022 год Макаренко указан как владелец 99% акций, а еще 1% принадлежит ООО «СберИнтертеймент».

В решении суда по итогам предварительного заседания говорится, что главе «Телеспорта» предложено представить суду выписки из расчетных и валютных счетов компании за период с 24 мая по 14 декабря 2023 года, сведения о всех сделках и договорах, заключенных компанией за аналогичный период, с приложением копий договоров, а также документально подтвержденные сведения в отношении предоставления прав на трансляции таких спортивных турниров, как УЕФА Евро-2024, УЕФА Евро-2028, а также международных матчей с участием сборной России по футболу и Олимпийских игр 2024 года.

Напомним, что за месяц до подачи иска между Okko и «Телеспорт Груп» произошел конфликт, связанный с якобы незаконной продажей прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». Онлайн-кинотеатр подал в суд на компанию из-за нарушения договора в ноябре.