Аркадий Волож станет гендиректором нидерландской Yandex N.V.

15 июля корпорация закрыла сделку по продаже российского бизнеса

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож будет назначен генеральным директором нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что сегодня, 15 июля, Yandex N.V. окончательно закрыла сделку по продаже российского бизнеса, на который приходилась большая часть ее выручки, и полностью вышла из состава акционеров группы.

После одобрения акционеров компания будет переименована в Nebius Group и сосредоточится на развитии собственных проектов. В их числе – разработка технологий для самоуправляемых автомобилей, облачных хранилищ и проекты в области образовательных технологий.

Представители Yandex N.V. отказались от комментариев.

Аркадий Волож ушел с поста главы «Яндекса» после того, как в июне 2022 года Евросоюз наложил на него санкции. В марте этого года санкции с проживающего в Израиле бизнесмена были сняты.

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