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Роскомнадзор назвал причины замедления работы YouTube в России

Автор: Илья Кувшинов

26 июля 2024

Среди них – нарушение российского законодательства и неуважение к гражданам

В Роскомнадзоре прокомментировали РИА Новости причины, по которым в ближайшее время YouTube будет работать в разы медленнее обычного.

«Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. И у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», – заявили представители ведомства.

Напомним, что ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что до конца недели скорость загрузки YouTube на компьютерах может снизиться до 40%, к концу следующей – до 70%.

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