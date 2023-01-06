top banner

«Чебурашка» установил новый рекорд

Автор: Георгий Романов

6 января 2023

В пятый день нового года фильм собрал 395 млн рублей

Ни дня без рекорда от семейного проекта ЧЕБУРАШКА (CP). Вчера фильм Дмитрия Дьяченко в очередной раз обновил рекорд лучшего дня новогодних праздников. Теперь наивысшая отметка равняется 394,5 млн рублей, что составляет 72% от всей кассы 5 января. Началась новая прокатная неделя и кинотеатры с чистой совестью выделили для хэдлайнера НГ-битвы еще больше сеансов (45% от общего количества). Это и помогло лидеру «новогодней битвы» укрепить свои позиции.

 

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

#

Лидеры российского проката последних лет

Год 

День проката

Сборы, млн рублей
1  ЧЕБУРАШКА 2023 5 394,5
2  ЧЕБУРАШКА 2023 4 389
3  ЧЕБУРАШКА 2023 3 382
4  ЧЕБУРАШКА 2023 2 361
5  КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4

 

В итоге ЧЕБУРАШКА довел свой лицевой счет до 1 793,5 млн рублей. С учетом предпродаж на оставшиеся праздничные дни и вовсе перевалил за отметку в 2 млрд рублей. Де-юре эта планка будет взята только по итогам сегодняшнего дня, но даже покорение её не за 5, а за 6 дней - это абсолютный рекорд для отечественных фильмов. Всего же престижный рубеж пока покорялся всего 5 российским картинам.

 

РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ

# Название фильма Релиз Дистрибьютор

Итоговые

 сборы,млрд рублей
1  ХОЛОП 26.12.2019

CP

3,07
2  ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 28.12.2017

CP

2,968
3  Т-34 01.01.2019

CP

2,274
4

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ

 23.12.2021 WDS 2,198
5

 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: КОРЕНЬ ЗЛА 

 01.01.2021 WDS 2,049

 

Сборы холдоверов «новогодней битвы» 5 января существенно обрушились. Произошло это из-за уменьшения сеансов почти для всех участников «битвы» по причине выхода в прокат новинок и укрепления позиций лидера. Менее всего пострадал мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG), падение которого составило 16,7%. Собрав порядка 43 млн рублей, он пока не дотянул до престижной отметки в 300 млн рублей. Её покорение состоится уже завтра. Также 6 января еще более престижную планку в 400 млн рублей преодолеет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP).

Сильнее всего от потери сеансов пострадали мультфильмы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Их падение в кассе составило 39% и 54% соответственно. Вместо мультфильмов в десятку лучших ворвались хорроры. Так не хватавшее зрителям жанровое кино сразу же достаточно уверенно стартовало в НГ-битве. Шестую строчку занял АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (EXP) c 10,5 млн рублей. Замкнул же топ-10 проект КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (WP) с 4,9 млн рублей.

Более подробно о предварительных результатах проката 5 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

Новости Кино TV online

Самое читаемое

«Чебурашка» стал миллиардером
Подробнее
Аркадий Волож покидает «Яндекс»
Подробнее
Лучшие фильмы и сериалы 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 2 января
Подробнее
«Чебурашка» продолжает ставить рекорды
Подробнее
Касса четверга: «Иван Царевич и серый волк 5» стартует с первой строчки
Подробнее
10 главных итогов 2022 года по мнению редакции БК
Подробнее
«Чебурашка» собрал 2 млрд рублей
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 5–8 января 2023 года
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 3 января
Подробнее
Пять лучших трейлеров 2022 года: выбор «Бюллетеня кинопрокатчика»
Подробнее
«Чебурашка» установил новый рекорд
Подробнее
«Аватар: Путь воды» собрал более $1,5 млрд в мировом прокате
Подробнее

Новости по теме

«Аватар: Путь воды» собрал более $1,5 млрд в мировом прокате
Подробнее
«Чебурашка» собрал 2 млрд рублей
Подробнее
«Чебурашка» продолжает ставить рекорды
Подробнее
«Чебурашка» установил рекорд сборов 3 января
Подробнее
«Чебурашка» стал миллиардером
Подробнее