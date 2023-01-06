«Чебурашка» установил новый рекорд

В пятый день нового года фильм собрал 395 млн рублей

Ни дня без рекорда от семейного проекта ЧЕБУРАШКА (CP). Вчера фильм Дмитрия Дьяченко в очередной раз обновил рекорд лучшего дня новогодних праздников. Теперь наивысшая отметка равняется 394,5 млн рублей, что составляет 72% от всей кассы 5 января. Началась новая прокатная неделя и кинотеатры с чистой совестью выделили для хэдлайнера НГ-битвы еще больше сеансов (45% от общего количества). Это и помогло лидеру «новогодней битвы» укрепить свои позиции.

ТОП-5 САМЫХ КАССОВЫХ ФИЛЬМОВ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ В ПРОКАТЕ РОССИИ

# Лидеры российского проката последних лет Год День проката Сборы, млн рублей 1 ЧЕБУРАШКА 2023 5 394,5 2 ЧЕБУРАШКА 2023 4 389 3 ЧЕБУРАШКА 2023 3 382 4 ЧЕБУРАШКА 2023 2 361 5 КРЕДО УБИЙЦЫ 2017 1 236,4

В итоге ЧЕБУРАШКА довел свой лицевой счет до 1 793,5 млн рублей. С учетом предпродаж на оставшиеся праздничные дни и вовсе перевалил за отметку в 2 млрд рублей. Де-юре эта планка будет взята только по итогам сегодняшнего дня, но даже покорение её не за 5, а за 6 дней - это абсолютный рекорд для отечественных фильмов. Всего же престижный рубеж пока покорялся всего 5 российским картинам.

РОССИЙСКИЕ КАРТИНЫ, ПРЕОДОЛЕВШИЕ ОТМЕТКУ В 2 МЛРД РУБЛЕЙ, БЕЗ УЧЕТА СНГ

Сборы холдоверов «новогодней битвы» 5 января существенно обрушились. Произошло это из-за уменьшения сеансов почти для всех участников «битвы» по причине выхода в прокат новинок и укрепления позиций лидера. Менее всего пострадал мультфильм ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 5 (VLG), падение которого составило 16,7%. Собрав порядка 43 млн рублей, он пока не дотянул до престижной отметки в 300 млн рублей. Её покорение состоится уже завтра. Также 6 января еще более престижную планку в 400 млн рублей преодолеет комедия НЕПОСЛУШНИК 2 (CRP).



Сильнее всего от потери сеансов пострадали мультфильмы МАША И МЕДВЕДЬ В КИНО: 12 МЕСЯЦЕВ (VLG) и ЩЕЛКУНЧИК И ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (AK). Их падение в кассе составило 39% и 54% соответственно. Вместо мультфильмов в десятку лучших ворвались хорроры. Так не хватавшее зрителям жанровое кино сразу же достаточно уверенно стартовало в НГ-битве. Шестую строчку занял АСТРАЛ: ПОТОМСТВО (EXP) c 10,5 млн рублей. Замкнул же топ-10 проект КЛАУСТРОФОБЫ: КВЕСТ С ТОГО СВЕТА (WP) с 4,9 млн рублей.

Более подробно о предварительных результатах проката 5 января 2022 года читайте в материале нашей специальной рубрики, посвященной «новогодней битве».

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