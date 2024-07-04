Американские аналитики снизили прогнозы для «Дэдпула и Росомахи»
Теперь ленте прогнозируют примерно $160-165 млн на старте в США
До выхода ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ осталось три недели, и аналитики начали осторожно уменьшать свои прогнозы на стартовую кассу в США. Так, например, The Hollywood Reporter полагает, что кинокомиксу Marvel вполне по силам начать свой прокат со $160-165 млн.
Напомним, что несколько недель назад назывались цифры в $200–239 млн. Тем не менее, даже при таком раскладе лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом все равно покажет лучший старт для фильмов с возрастным рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых).
Стоит отметить, что цифры очень важны для Marvel не только из-за недавних неудач, но и потому, что ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – первый фильм студии со «взрослым рейтингом».
На данный момент, лучший старт среди фильмов с рейтингом R принадлежит первой части ДЭДПУЛА ($132,4 млн), сделанной на 20th Century Fox.
Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА