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Американские аналитики снизили прогнозы для «Дэдпула и Росомахи»

Автор: Илья Кувшинов

4 июля 2024

Теперь ленте прогнозируют примерно $160-165 млн на старте в США

До выхода ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ осталось три недели, и аналитики начали осторожно уменьшать свои прогнозы на стартовую кассу в США. Так, например, The Hollywood Reporter полагает, что кинокомиксу Marvel вполне по силам начать свой прокат со $160-165 млн.

Напомним, что несколько недель назад назывались цифры в $200–239 млн. Тем не менее, даже при таком раскладе лента с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом все равно покажет лучший старт для фильмов с возрастным рейтингом R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых).

Стоит отметить, что цифры очень важны для Marvel не только из-за недавних неудач, но и потому, что ДЭДПУЛ И РОСОМАХА – первый фильм студии со «взрослым рейтингом».

На данный момент, лучший старт среди фильмов с рейтингом R принадлежит первой части ДЭДПУЛА ($132,4 млн), сделанной на 20th Century Fox.

Фото: кадр из фильма ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

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