Минкультуры объявило победителей питчингов
По итогам конкурсных отборов ведомство поддержит кинопроизводство 145 проектов
По итогу конкурсных отборов сформированы списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2022 году в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством национальных фильмов.
ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
Дебютные фильмы, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «Кинокомпания «СТВ»
|
ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА
|
2
|
ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют»
|
110
|
3
|
ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют»
|
ЛАПИН
Иные дебютные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
|
1
|
ООО «Студия Видеопрокат»
|
СЛОН
|
2
|
ООО «Киностудия «Слово»
|
МАРИЯ
|
3
|
ООО Кинокомпания «Глобус-Фильм»
|
ПАПА УМЕР В СУББОТУ
|
4
|
ООО «Русское Возрождение»
|
ВОЛКИ
|
5
|
ООО «Айлем»
|
РОВЕСНИК
|
6
|
ООО «Дудка Филмс»
|
ЮРА ДВОРНИК
|
7
|
ООО «АРТЛАЙТ»
|
ПЛАНЕТА
|
8
|
ООО «Интерфест»
|
СИНДРОМ
|
9
|
ООО «Старт Студио»
|
СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ
|
10
|
ООО «Студия +1»
|
ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ?
|
11
|
АО «Свердловская Киностудия»
|
ВТРОЕМ
Фильмы социально значимой тематики
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «МТС Медиа»
|
ТЯЖКИЕ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
|
2
|
ООО «ТПО «РОК»
|
ВОЛОНТЕР
|
3
|
ООО «Арк Пикчерс»
|
ВЫГОТСКИЙ. ВЫШЕ СОЛНЦА
|
4
|
ООО «ВЕГА ФИЛЬМ»
|
ЛГУНЬЯ
|
5
|
ООО «МВ-фильм»
|
СМОТРИ НА МЕНЯ
|
6
|
ООО «Голд Стайл Энтертайнмент»
|
ЛИКБЕЗ
|
7
|
ООО «Планета Кино»
|
ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
|
8
|
ООО «Кинокомпания Альянс»
|
КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА
|
9
|
ООО «Хижина-фильм»
|
ПЯТЬ СЫНОВЕЙ МАРИИ
|
10
|
ООО «Каро Продакшн»
|
9 СЕКУНД
|
11
|
АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького»
|
КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЁ МАМУ
Фильмы для детей и юношества
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
|
1
|
ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС»
|
ДЕНЬ, КОГДА ТЫ МНЕ ПРИСНИЛАСЬ
|
2
|
АО «Киностудия «Ленфильм»
|
ВАСИЛИСА
|
3
|
ООО «Р Медиа»
|
МИТЯ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «БАРРАКУДА»
|
4
|
ООО «Кинокомпания ТЕЛЕСТО»
|
ЧУЧЕЛО
|
5
|
ООО «Инфинити контент»
|
Я МЕДВЕДЬ
|
6
|
ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА»
|
СЫРОЕЖКИ
|
7
|
ООО «Студия Первый А»
|
СУДЬБА БАРАБАНЩИКА
Авторские и экспериментальные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО Киностудия «Сентябрь»
|
ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ
|
2
|
ООО «Дабл»
|
777
|
3
|
ООО Кинокомпания «Переворот»
|
ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ
|
4
|
АО «Киностудия «Ленфильм»
|
МОНОХРОМ
|
5
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
КИНОПЛЕНКА №8
|
6
|
АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького»
|
ВЕРА
|
7
|
ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн»
|
ЛУНАТИКИ
|
8
|
АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальный фильмов»
|
ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ
|
9
|
ООО «Студия АСДС»
|
ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ
|
10
|
ООО «Киностудия Соль»
|
СВЕТЛЯЧОК
|
11
|
АО «Свердловская киностудия»
|
ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ
Фильмы, находящиеся в стадии завершения производства
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ЖАНЛИ ФИЛЬМ»
|
МИКУЛАЙ
|
2
|
ООО «Компания «Новые Люди»
|
ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК
|
3
|
ООО «Синетрейн»
|
ЭРА
|
4
|
ООО «КАРГО»
|
ПРЯМОЙ ЭФИР
Фильмы совместного производства с миноритарным участием России
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «МОНУМЕНТАЛ ВИЖН»
|
ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ»
НЕИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ
Дебютные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
АО «Киностудия «Ленфильм»
|
«К чему-то прекрасному»
|
2
|
АО «Киностудия «Ленфильм»
|
«Право на счастье»
|
3
|
АО «Свердловская киностудия»
|
«Кобот»
|
4
|
ООО «Аквариум»
|
«Танцы без границ»
|
5
|
ООО «Волшебная гора»
|
«Чувствуй»
|
6
|
ООО «Кинокомпания «Андреевский флаг»
|
«Объятия амурского тигра. История одной фотографии»
|
7
|
ООО «Кинокомпания Крупный План»
|
«Десница. Весть о Христе на жестовом языке»
|
8
|
ООО «Кинокомпания Крупный План»
|
«Схожие контрасты»
|
9
|
ООО «кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ»
|
«Дочки опоры»
|
10
|
ООО «Киностудия «Гранат»
|
«Этажи»
|
11
|
ООО «Пермская синематека»
|
«Свой среди детей»
|
12
|
ООО «Студия «Автор»
|
«Приклонить голову»
|
13
|
ООО «Студия Просвещение»
|
«Трогательные технологии»
|
14
|
ООО «Творческая объединение «ЯБЛОНЯ»
|
«Я – мама»
|
15
|
ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент»
|
«Практика на вес золота»
Полнометражные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
АО «Киностудия «Ленфильм»
|
«Сделайте красиво»
|
2
|
АО «Свердловская киностудия»
|
«Наперекор»
|
3
|
ООО «1-2-3 ПРОДАКШН»
|
«Катя-Лосенок»
|
4
|
ООО «Вэбфактор»
|
«Пока течет река»
|
5
|
ООО «Гринвич Продакшн»
|
«Филонов»
|
6
|
ООО «Зарево»
|
«Маленькие кочевники»
|
7
|
ООО «Кинокомпания «ИГРА»
|
«Научная фантазия»
|
8
|
ООО «Кинокомпания «Пассажир»
|
«Услышать свой голос»
|
9
|
ООО «Кинокомпания «СНЕГА»
|
«Заповедник»
|
10
|
ООО «КИНОКОМПАНИЯ ДВА КАПИТАНА»
|
«Крест»
|
11
|
ООО «Кинокомпания Э»
|
«Фрески затопленного монастыря»
|
12
|
ООО «Кинопроект»
|
«В краю печерских былин»
|
13
|
ООО «Киностудия «Гранат»
|
«Врач на краю света»
|
14
|
ООО «КИНОХРОНИКИ»
|
«Мое поле. Мой сугроб»
|
15
|
ООО «МИРАДОКС»
|
«Вопреки»
|
16
|
ООО «Параллакс Пикчерз»
|
«Великая могила»
|
17
|
ООО «Первое кино. Байкал»
|
«Дети мои»
|
18
|
ООО «ПМГ»
|
«Письма к дочери»
|
19
|
ООО «Продюсерская компания «Фест-фильм»
|
«Улыбнись!»
|
20
|
ООО «Продюсерский центр документального кино»
|
«Боцман и монах»
|
21
|
ООО «Продюсерский Центр «Капризка»
|
«Нечужие»
|
22
|
ООО Продюсерский Центр
|
«После успеха»
|
23
|
ООО «РА КРИК»
|
«Метод»
|
24
|
ООО «РЕФЛЕКШН ПРО»
|
«Небесные бабушки»
|
25
|
ООО «Русское Возрождение»
|
«Возвращение Вертова»
|
26
|
ООО «СТАЯ.ДОК»
|
«Трезвое село»
|
27
|
ООО Студия документального кино «ХРОНОС»
|
«Живые»
|
28
|
ООО «Студия Золотая Лента»
|
«ВаняДаня»
|
29
|
ООО «Студия «Пассажир»
|
«Жизнь Анатолия Гребнева»
|
30
|
ООО «Студия Первый А»
|
«Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса»
|
31
|
ООО «Студия РЕК»
|
«Зимник»
|
32
|
ООО «Точка зрения»
|
«Личный пример»
Научно-популярные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН»
|
«Летные характеристики крошечных жуков»
|
2
|
ООО «Зарево»
|
«Музыка звезд»
|
3
|
ООО «Лесфильм»
|
«Лес»
|
4
|
ООО «МИРАДОКС»
|
«Когда уходят киты»
|
5
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького»
|
«Ваш ход, Королева!»
|
6
|
ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького»
|
«Код привязанности»
|
7
|
ООО «Студия «Лавр»
|
«Дыхание клетки»
|
8
|
ООО «Студия «Риск-Фильм»
|
«Сон и его последствия»
|
9
|
ООО «Точка зрения»
|
«Испытатели»
Короткометражные фильмы – 114 проектов
(Итоговый протокол от 03.08.2022)
АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ
Дебютные фильмы, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
|
1
|
ООО «Продюсерский центр
|
«Мой друг – дух»
|
2
|
ООО «Студия «Мастер-Фильм»
|
«Темный взгляд»
Иные дебютные фильмы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН»
|
«Трамвай №13»
|
2
|
ООО «ДОСТОЕВСКИЙ ДОК»
|
«Путешествие Льюиса Кэрролла
|
3
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Аглая»
|
4
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Башня-барабашня»
|
5
|
ООО «Кинокомпания
|
«Этаж»
|
6
|
АО «Киностудия «Союзмультфильм»
|
«Весёлая карусель №54»
|
7
|
ООО «Милена-фильм»
|
«Кудри»
|
8
|
ООО «СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ»
|
«В животе змеи»
|
9
|
ООО «СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ»
|
«Уроки плавания»
|
10
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Последний книжный магазин»
|
11
|
ООО «Студия Продюсерского Кино»
|
«Еще один шанс»
|
12
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Грач города М»
|
13
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Песня для Деда Мороза»
|
14
|
ООО Студия «ШАР»
|
«Секунды уединения»
|
15
|
ООО «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
|
«Соединение неустойчиво»
|
16
|
ООО «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ»
|
«Берёза»
|
17
|
ООО «ЮПИТЕР-XXI»
|
«Дождь-подросток»
Сериалы
|
№
|
Организация-заявитель
|
Название проекта
|
1
|
АО «Цифровое Телевидение»
|
«Семь королевств» (серии 1-5)
|
2
|
АО «Цифровое Телевидение»
|
«Сказочный патруль. Хроники чудес» (серии 65-66)
|
3
|
ООО «Анимационная студия ДЕЛАЙ»
|
«Спортшкола: игра в команде»
|
4
|
ООО «Анимационная студия «Мечталёт»
|
«Спина к Спине» (серии 29-52)
|
5
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Данька и хранительницы леса»
|
6
|
ООО «Кинокомпания 29 февраля»
|
«Краб и Кальмар спасают океан»
|
7
|
ООО «Кинокомпания «СТЕЛЛА»
|
«Приключения рыцаря»
|
8
|
ООО «Продюсерский центр
|
«Машинка и Лягушонок»
|
9
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
«Детектив Финник»
|
10
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
«Клуб Вопросики»
|
11
|
ООО «Продюсерский центр «Рики»
|
«Малышарики. Давай играть!»
|
12
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Енотки. Первые слова»
|
13
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Простоквашино»
|
14
|
ООО «Союзмультфильм»
|
«Умка»
|
15
|
ООО «Студия БФМ»
|
«ИноплаНЕдети»
|
16
|
ООО «Студия БФМ»
|
«Мандала»
|
17
|
ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург»
|
«Находкин»
|
18
|
ООО «Студия «Мастер-Фильм»
|
«В гостях у бабушки»
|
19
|
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
|
«Муся, Чук и Станислав»
|
20
|
ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ»
|
«Чик-Чирикино»
|
21
|
ООО «Студия Пониматика»
|
«ПониМашка»
|
22
|
ООО «Студия Продюсерского Кино»
|
«Мишутка»
БК публиковал информацию о каждом проекте:
Очная защита авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры. Часть первая
Очная защита авторских и экспериментальных фильмов в Минкультуры. Часть вторая
Очная защита дебютных фильмов в Минкультуры. День первый
Очная защита дебютных фильмов в Минкультуры. День второй
Питчинг игровых фильмов в стадии завершения производства
Питчинг игровых детских и юношеских фильмов
Очная защита социально значимых фильмов и миноритарной копродукции. Часть первая
Очная защита социально значимых фильмов. Часть вторая