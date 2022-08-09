Минкультуры объявило победителей питчингов

По итогу конкурсных отборов сформированы списки проектов, рекомендованных к получению субсидий в 2022 году в целях финансового обеспечения расходов, связанных с производством национальных фильмов.

ИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Дебютные фильмы, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Кинокомпания «СТВ» ТАНЦУЙ, СЕЛЕДКА 2 ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» 110 3 ООО МИП «Продюсерский центр «СПбГИКиТ-Дебют» ЛАПИН

Иные дебютные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Студия Видеопрокат» СЛОН 2 ООО «Киностудия «Слово» МАРИЯ 3 ООО Кинокомпания «Глобус-Фильм» ПАПА УМЕР В СУББОТУ 4 ООО «Русское Возрождение» ВОЛКИ 5 ООО «Айлем» РОВЕСНИК 6 ООО «Дудка Филмс» ЮРА ДВОРНИК 7 ООО «АРТЛАЙТ» ПЛАНЕТА 8 ООО «Интерфест» СИНДРОМ 9 ООО «Старт Студио» СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ 10 ООО «Студия +1» ВЫ МЕНЯ ВИДЕЛИ? 11 АО «Свердловская Киностудия» ВТРОЕМ

Фильмы социально значимой тематики

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «МТС Медиа» ТЯЖКИЕ ВНУТРЕННИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ 2 ООО «ТПО «РОК» ВОЛОНТЕР 3 ООО «Арк Пикчерс» ВЫГОТСКИЙ. ВЫШЕ СОЛНЦА 4 ООО «ВЕГА ФИЛЬМ» ЛГУНЬЯ 5 ООО «МВ-фильм» СМОТРИ НА МЕНЯ 6 ООО «Голд Стайл Энтертайнмент» ЛИКБЕЗ 7 ООО «Планета Кино» ПОЧТИ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 8 ООО «Кинокомпания Альянс» КАПИТАН ЧЕТВЕРТОГО РАНГА 9 ООО «Хижина-фильм» ПЯТЬ СЫНОВЕЙ МАРИИ 10 ООО «Каро Продакшн» 9 СЕКУНД 11 АО «ТПО «Киностудия им. М. Горького» КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЁ МАМУ

Фильмы для детей и юношества

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «КЬЮ ЭС ФИЛМС» ДЕНЬ, КОГДА ТЫ МНЕ ПРИСНИЛАСЬ 2 АО «Киностудия «Ленфильм» ВАСИЛИСА 3 ООО «Р Медиа» МИТЯ ИЗ СОЗВЕЗДИЯ «БАРРАКУДА» 4 ООО «Кинокомпания ТЕЛЕСТО» ЧУЧЕЛО 5 ООО «Инфинити контент» Я МЕДВЕДЬ 6 ООО Кинокомпания «СТЕЛЛА» СЫРОЕЖКИ 7 ООО «Студия Первый А» СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Авторские и экспериментальные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО Киностудия «Сентябрь» ДОРОГИЕ МОИ СТАРИКИ 2 ООО «Дабл» 777 3 ООО Кинокомпания «Переворот» ПРОЗРАЧНЫЕ ЗЕМЛИ 4 АО «Киностудия «Ленфильм» МОНОХРОМ 5 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» КИНОПЛЕНКА №8 6 АО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им. М. Горького» ВЕРА 7 ООО «Кинокомпания «КВФильм-Продакшн» ЛУНАТИКИ 8 АО «ТПО «Санкт-Петербургская студия документальный фильмов» ЗОЛОТО УМАЛЬТЫ 9 ООО «Студия АСДС» ПЯТЬ ПРОЦЕНТОВ 10 ООО «Киностудия Соль» СВЕТЛЯЧОК 11 АО «Свердловская киностудия» ДЛИТЕЛЬНЫЕ СВИДАНИЯ

Фильмы, находящиеся в стадии завершения производства

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «ЖАНЛИ ФИЛЬМ» МИКУЛАЙ 2 ООО «Компания «Новые Люди» ПОХОЖИЙ ЧЕЛОВЕК 3 ООО «Синетрейн» ЭРА 4 ООО «КАРГО» ПРЯМОЙ ЭФИР

Фильмы совместного производства с миноритарным участием России

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «МОНУМЕНТАЛ ВИЖН» ОПЕРАЦИЯ «КРОВЬ»

НЕИГРОВЫЕ ФИЛЬМЫ

Дебютные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 АО «Киностудия «Ленфильм» «К чему-то прекрасному» 2 АО «Киностудия «Ленфильм» «Право на счастье» 3 АО «Свердловская киностудия» «Кобот» 4 ООО «Аквариум» «Танцы без границ» 5 ООО «Волшебная гора» «Чувствуй» 6 ООО «Кинокомпания «Андреевский флаг» «Объятия амурского тигра. История одной фотографии» 7 ООО «Кинокомпания Крупный План» «Десница. Весть о Христе на жестовом языке» 8 ООО «Кинокомпания Крупный План» «Схожие контрасты» 9 ООО «кинокомпания «МАСТЕР-ФИЛЬМ» «Дочки опоры» 10 ООО «Киностудия «Гранат» «Этажи» 11 ООО «Пермская синематека» «Свой среди детей» 12 ООО «Студия «Автор» «Приклонить голову» 13 ООО «Студия Просвещение» «Трогательные технологии» 14 ООО «Творческая объединение «ЯБЛОНЯ» «Я – мама» 15 ООО «ЭМАЙ Энтертейнмент» «Практика на вес золота»

Полнометражные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 АО «Киностудия «Ленфильм» «Сделайте красиво» 2 АО «Свердловская киностудия» «Наперекор» 3 ООО «1-2-3 ПРОДАКШН» «Катя-Лосенок» 4 ООО «Вэбфактор» «Пока течет река» 5 ООО «Гринвич Продакшн» «Филонов» 6 ООО «Зарево» «Маленькие кочевники» 7 ООО «Кинокомпания «ИГРА» «Научная фантазия» 8 ООО «Кинокомпания «Пассажир» «Услышать свой голос» 9 ООО «Кинокомпания «СНЕГА» «Заповедник» 10 ООО «КИНОКОМПАНИЯ ДВА КАПИТАНА» «Крест» 11 ООО «Кинокомпания Э» «Фрески затопленного монастыря» 12 ООО «Кинопроект» «В краю печерских былин» 13 ООО «Киностудия «Гранат» «Врач на краю света» 14 ООО «КИНОХРОНИКИ» «Мое поле. Мой сугроб» 15 ООО «МИРАДОКС» «Вопреки» 16 ООО «Параллакс Пикчерз» «Великая могила» 17 ООО «Первое кино. Байкал» «Дети мои» 18 ООО «ПМГ» «Письма к дочери» 19 ООО «Продюсерская компания «Фест-фильм» «Улыбнись!» 20 ООО «Продюсерский центр документального кино» «Боцман и монах» 21 ООО «Продюсерский Центр «Капризка» «Нечужие» 22 ООО Продюсерский Центр

«Первое Кино» «После успеха» 23 ООО «РА КРИК» «Метод» 24 ООО «РЕФЛЕКШН ПРО» «Небесные бабушки» 25 ООО «Русское Возрождение» «Возвращение Вертова» 26 ООО «СТАЯ.ДОК» «Трезвое село» 27 ООО Студия документального кино «ХРОНОС» «Живые» 28 ООО «Студия Золотая Лента» «ВаняДаня» 29 ООО «Студия «Пассажир» «Жизнь Анатолия Гребнева» 30 ООО «Студия Первый А» «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» 31 ООО «Студия РЕК» «Зимник» 32 ООО «Точка зрения» «Личный пример»

Научно-популярные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «ДЕЛЬТА ПРОДАКШН» «Летные характеристики крошечных жуков» 2 ООО «Зарево» «Музыка звезд» 3 ООО «Лесфильм» «Лес» 4 ООО «МИРАДОКС» «Когда уходят киты» 5 ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького» «Ваш ход, Королева!» 6 ООО «Продюсерский центр Киностудии им. М. Горького» «Код привязанности» 7 ООО «Студия «Лавр» «Дыхание клетки» 8 ООО «Студия «Риск-Фильм» «Сон и его последствия» 9 ООО «Точка зрения» «Испытатели»

Короткометражные фильмы – 114 проектов

(Итоговый протокол от 03.08.2022)

АНИМАЦИОННЫЕ ФИЛЬМЫ

Дебютные фильмы, режиссерами-постановщиками которых являются выпускники федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, реализующих основные образовательные программы высшего образования в области кинематографии по специальности «Режиссура кино и телевидения» или по творческо-исполнительской специальности «Режиссура аудиовизуальных искусств (по видам)», в течение пяти лет после получения ими высшего образования

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «Продюсерский центр

«ВГИК-Дебют» «Мой друг – дух» 2 ООО «Студия «Мастер-Фильм» «Темный взгляд»

Иные дебютные фильмы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 ООО «ВИТА АКТИВА ПРОДАКШН» «Трамвай №13» 2 ООО «ДОСТОЕВСКИЙ ДОК» «Путешествие Льюиса Кэрролла

и Генри Лиддона в Россию» 3 ООО «Кинокомпания 29 февраля» «Аглая» 4 ООО «Кинокомпания 29 февраля» «Башня-барабашня» 5 ООО «Кинокомпания

«МАСТЕР-ФИЛЬМ» «Этаж» 6 АО «Киностудия «Союзмультфильм» «Весёлая карусель №54» 7 ООО «Милена-фильм» «Кудри» 8 ООО «СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ» «В животе змеи» 9 ООО «СВЕТЛЫЕ ИСТОРИИ» «Уроки плавания» 10 ООО «Союзмультфильм» «Последний книжный магазин» 11 ООО «Студия Продюсерского Кино» «Еще один шанс» 12 ООО Студия «ШАР» «Грач города М» 13 ООО Студия «ШАР» «Песня для Деда Мороза» 14 ООО Студия «ШАР» «Секунды уединения» 15 ООО «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» «Соединение неустойчиво» 16 ООО «ШАРОВАЯ МОЛНИЯ» «Берёза» 17 ООО «ЮПИТЕР-XXI» «Дождь-подросток»

Сериалы

№ Организация-заявитель Название проекта 1 АО «Цифровое Телевидение» «Семь королевств» (серии 1-5) 2 АО «Цифровое Телевидение» «Сказочный патруль. Хроники чудес» (серии 65-66) 3 ООО «Анимационная студия ДЕЛАЙ» «Спортшкола: игра в команде» 4 ООО «Анимационная студия «Мечталёт» «Спина к Спине» (серии 29-52) 5 ООО «Кинокомпания 29 февраля» «Данька и хранительницы леса» 6 ООО «Кинокомпания 29 февраля» «Краб и Кальмар спасают океан» 7 ООО «Кинокомпания «СТЕЛЛА» «Приключения рыцаря» 8 ООО «Продюсерский центр

«ВГИК-Дебют» «Машинка и Лягушонок» 9 ООО «Продюсерский центр «Рики» «Детектив Финник» 10 ООО «Продюсерский центр «Рики» «Клуб Вопросики» 11 ООО «Продюсерский центр «Рики» «Малышарики. Давай играть!» 12 ООО «Союзмультфильм» «Енотки. Первые слова» 13 ООО «Союзмультфильм» «Простоквашино» 14 ООО «Союзмультфильм» «Умка» 15 ООО «Студия БФМ» «ИноплаНЕдети» 16 ООО «Студия БФМ» «Мандала» 17 ООО «Студия компьютерной анимации «Петербург» «Находкин» 18 ООО «Студия «Мастер-Фильм» «В гостях у бабушки» 19 ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ» «Муся, Чук и Станислав» 20 ООО «СТУДИЯ ПАРОВОЗ» «Чик-Чирикино» 21 ООО «Студия Пониматика» «ПониМашка» 22 ООО «Студия Продюсерского Кино» «Мишутка»

БК публиковал информацию о каждом проекте:

Питчинг игровых фильмов в стадии завершения производства

Питчинг игровых детских и юношеских фильмов