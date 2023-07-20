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Общее число подписчиков Netflix превысило 238 млн человек

Автор: Никита Никитин

20 июля 2023

Онлайн-гигант представил финансовый отчет по итогам второго квартала

Стриминговый сервис Netflix представил отчет по итогам второго квартала 2023 года, сообщает Deadline. За рассматриваемый период число подписчиков платформы увеличилось на 5,9 млн человек, до 238,3 млн аккаунтов. Для сравнения, в прошлом году по итогам второго квартала сервис не досчитался 970 тысяч подписчиков. Прибыль на акцию в размере $3,29 превысила консенсус-прогноз аналитиков с Уолл-стрит, составивший $2,86. В свою очередь, общая выручка оказалась ниже ожиданий в $8,6 млрд и составила $8,2 млрд. Свободные денежные средства компании во втором квартале составили $1,339 млрд. Год назад этот показатель был равен $13 млн.

Несмотря на рост числа подписчиков и выручки, акции Netflix в период после торгов упали примерно на 4%. Всего за два последних месяца данный показатель вырос на 50%.

Уже на протяжении полугода у Netflix действует дешевый тариф с рекламой стоимостью $7. Кроме того, с конца мая платным образом функционирует услуга по ширингу пароля, которая стоит $8. Финансовые результаты за прошедший квартал демонстрируют, что данные нововведения проходят сравнительно гладко.

В ежеквартальном письме акционерам говорится, что после того, как платный обмен паролями был наконец введен во многих странах, у компании появилась уверенность в финансовых перспективах. Ожидается, что во второй половине текущего года по мере роста монетизации увеличение выручки ускорится.

Введение платы за подключение дополнительных абонентов (не входящих в круг одной семьи или домохозяйства), судя по всему, повысил привлекательность бесплатного тарифа. За несколько часов до публикации финансового отчета сервис сообщил, что отменяет базовую подписку стоимостью $10 в США и других рынках с целью продвижения как раз тарифа с поддержкой рекламы. Без раскрытия конкретных цифр в письме акционерам указывается, что рекламный тариф за прошедший квартал показал рост в два раза, пусть и с довольно низкой базы. В планах Netflix в скором времени ввести плату за шеринг паролей в глобальном масштабе.

Примечательно, что данный квартальный отчет о доходах был опубликован в момент беспрецедентных забастовок в Голливуде. Ожидается, что совместная стачка Гильдий сценаристов и актеров приведет к глобальным изменениям в отрасли.

Фото: Netflix

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