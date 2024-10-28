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Владимир Путин прокомментировал готовящийся меморандум о совместном кинопроизводстве с Китаем

Автор: Илья Кувшинов

28 октября 2024

Президент уверен, что у российских кинематографистов «есть шанс подтвердить свой высокий уровень»

По окончании саммита БРИКС президент России Владимир Путин дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, в котором он подробнее рассказал о потенциальном сотрудничестве с Китаем на тему кинопроизводства.

По словам Путина, председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы российские и китайские кинематографисты «поплотнее работали друг с другом».

«У нас много общего и много очень интересного. Я думаю, что председатель КНР прав: у нас очень много страниц совместной героической истории, красивой истории – много таких вещей, о которых с удовольствием широкий зритель, широкая аудитория знала бы, но мало кто знает. Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Но, кроме всего прочего, наши деятели искусства делают это очень красиво, на самом высоком уровне», – заявил президент.

Он добавил, что Россия также заинтересована в возможном сотрудничестве, потому что «что китайский рынок очень большой», а для наших кинематографистов «есть шанс подтвердить свой высокий уровень».

Ранее стало известно, что детективный экшн КРАСНЫЙ ШЕЛК обзавелся китайским сопродюсером и будет прокатываться на территории страны как локальный фильм. Об этом Путин также упомянул в ходе интервью.

Фото: Сергей Бобылев / фотохост-агентство brics-russia2024.ru

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