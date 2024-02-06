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Суд закрыл заседание по иску гендиректора Okko и владельца «Телеспорт Груп»

Автор: БК

6 февраля 2024

Ходатайства о закрытии процесса направили в суд представители Сергея Шишкина и ООО «Телеспорт груп»

В понедельник, 5 февраля, Арбитражный суд города Москвы постановил закрыть судебный процесс по иску генерального директора онлайн-кинотеатра Okko Сергея Шишкина к владельцу крупнейшего оператора спортивных прав «Телеспорт Груп» Петру Макаренко. Об этом сообщают «Ведомости».

Ходатайства о закрытии процесса направили в суд представители Шишкина и ООО «Телеспорт груп», которое привлечено к рассмотрению дела в качестве третьего лица – сообщается, что это произошло, потому что там должны рассматриваться документы, раскрывающие персональные данные и информацию, попадающую под коммерческую тайну.

Представитель АО «Телеспорт груп», в свою очередь, назвал ходатайства о закрытии процесса «необоснованными», подчеркнув, что «ни один из документов в рамках процесса не содержит коммерческий тайны».

Напомним, что Шишкин подал иск в октябре прошлого года и требовал взыскать с Макаренко убытки в размере 1,8 млрд рублей, а также убрать его из состава акционеров и списать его 990 акций на лицевой счет «Телеспорт Груп» – их совокупная стоимость составляла 247,5 тысяч рублей.

Также за месяц до подачи иска между Okko и «Телеспорт Груп» произошел конфликт, связанный с якобы незаконной продажей прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа». Онлайн-кинотеатр подал в суд на компанию из-за нарушения договора в ноябре.

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