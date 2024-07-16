Новые «Мстители» вновь лишились сценариста

Съемки картины должны начаться в конце марта 2025 года

В королевстве Кевина Файги опять неспокойно – инсайдеры сообщают, что сценарист Майкл Уолдрон больше не работает над пятыми МСТИТЕЛЯМИ.

Утверждается, что съемки картины должны начаться в конце марта 2025 года. Не исключено, что новый автор, которого привлечет Marvel, будет всего лишь дорабатывать сценарий Уолдрона, а не переписывать его с нуля.

Напомним, что с момента анонса проекта в 2022 году, новые МСТИТЕЛИ лишились режиссера Дестина Дэниела Креттона, сценариста Джеффа Ловенесса, актера Джонатана Мейджорса, а также названия – картина первоначально носила подзаголовок ДИНАСТИЯ КАНГА, однако Marvel предпочла отказаться от него после увольнения Мейджорса.

Ранее также сообщалось, что режиссер ДЭДПУЛА И РОСОМАХИ Шон Леви ведет переговоры насчет постановки ленты, однако источники уверены – он не примет предложение студии.

Фото: кадр из фильма МСТИТЕЛИ: ВОЙНА БЕСКОНЕЧНОСТИ