ФНС приостановила банковские операции компании «Телеспорт Груп»

Оператор спортивных прав должен службе 115,55 млн рублей

Федеральная налоговая служба приостановила операции по счетам компании «Телеспорт Груп» – крупнейший в России оператор спортивных прав должен службе 115,55 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Участники рынка полагают, что, пока компания решает проблемы, часть ее позиций могут занять другие игроки, среди которых называют канал «Матч ТВ», онлайн-кинотеатр Okko и «Яндекс».

Напомним, что ранее «Телеспорт Груп» и ее владелец Петр Макаренко стали участниками судебного разбирательства с Okko, которое было связано с якобы незаконной продажей прав на трансляцию квалификационных матчей Евро-2024 холдингу «Газпром-Медиа», а также лично с генеральным директором сервиса Сергеем Шишкиным.

Также в конце февраля Арбитражный суд Москвы 28 февраля принял заявление ФНС о признании ООО «Телеспорт Медиа», которая принадлежит «Телеспорт Груп», банкротом.